Koronavírus-járvány

Már húsz európai ország korlátozza a román állampolgárok beutazását

Vasárnap húszra nőtt azoknak az európai országoknak a száma, amelyek valamilyen formában korlátozzák a Romániából történő beutazást, ebből 14 ország az Európai Unió tagja. Ezek az államok a következők: Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Ciprus, Dánia, Észtország, Finnország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Moldovai Köztársaság, Montenegró, Nagy-Britannia, Norvégia, Szlovákia és Szlovénia.



Litvánia, Málta és Finnország területére Romániából érkező román állampolgárok – néhány kivételes esettől eltekintve – nem is léphetnek be. A többi állam negatív teszteredmény felmutatásához köti a határátlépést, illetve kéthetes karanténra kötelező a Romániából beutazókat.



Legutóbb Magyarország vezetett be korlátozásokat Romániával szemben. Július 15-től, szerdától az innen érkező román állampolgárok egészségügyi vizsgálaton esnek át, ahol, ha felmerül a fertőzés gyanúja, nem léphetnek be Magyarországra. Ha nem fertőzésgyanúsak, kötelezően 14 napos karanténba kell vonulniuk. Nem kötelező a karantén, ha az utazást megelőző 5 napban két, 48 órás különbséggel elvégzett negatív koronavírus-tesztet mutatnak fel. Az ezt igazoló dokumentum magyar vagy angol nyelvű kell, hogy legyen.



A Romániából Ausztriába érkezőknek egy 4 napnál nem régebbi negatív teszteredménnyel bizonyítaniuk kell a határon, hogy nem fertőzöttek. Negatív teszteredmény hiányában 14 napra karanténba kell vonulniuk lakhelyükön vagy szálláshelyükön. Ha sem a negatív teszteredményt, sem a szállásigazolást nem tudják bemutatni a határnál, nem léphetnek be Ausztria területére. Nem kell 14 napos elkülönítésbe menni, ha a román állampolgárok megállás nélkül átutaznak Ausztrián egy másik ország felé. Ugyanakkor az áruszállító kamionosokra se vonatkozik az elkülönítés.



A Görögországba utazó román állampolgároknak utazás előtt 24 órával ki kell tölteniük elektronikus formában egy adatlapot. Július 15-től pedig egy 3 napnál nem régebbi negatív koronavírus-tesztet kell felmutatniuk ahhoz, hogy belépjenek az országba. A turistákat ugyanakkor szúrópróbaszerűen még tesztelhetik a határon.



Ciprus is csak egy 72 órásnál nem régebbi negatív koronavírus-teszt birtokában engedik be a romániaiakat.



Észtországba és Lettországba 14 napos karanténba vagy elkülönítésbe kell vonulniuk a román állampolgároknak, Litvánia viszont július 13-tól lezárja a határait a román állampolgárok előtt. A korlátozás nem érvényes az országon átutazókra, illetve a litván külügyminisztérium honlapján megjelölt más kategóriákba tartozókra.

Finnország is néhány kivételtől eltekintve megtiltotta a román állampolgárok belépését az országba. Beléphetnek azok, akiknek tartózkodási engedélyük van, munkahelyi szerződéssel rendelkeznek, elsőfokú rokont látogatnak, vagy egy finnországi tanintézménybe járnak. Megengedett ugyanakkor az országon való áthaladás.



Málta teljesen lezárta a határait a román állampolgárok előtt.



A Dániába való beutazás feltétele egy legalább hat éjszakára szóló foglalás felmutatása egy dániai szálláshelyen.



Nagy-Britannia és Írország is kötelezi a román állampolgárokat arra, hogy a belépés után vonuljanak karanténba vagy elkülönítésbe 14 napig.



Kéthetes elkülönítést javasolnak a holland hatóságok is azoknak, akik Romániából érkeznek. A holland egészségügyi minisztérium rendelete értelmében a hollandiai repülőterekről induló, oda érkező vagy ott átszálló utasoknak kötelező módon ki kell töltenie egy egyéni egészségi nyilatkozatot.



A Szlovákiába utazó román állampolgároknak kötelező az elkülönítés. Ötödik nap után el kell végezniük egy koronavírus-tesztet, ami ha negatív, folytathatják az útjukat. A román állampolgárok áthaladhatnak Szlovákián, de csak megállás nélkül, és legtöbb 8 órán belül el kell hagyniuk az országot.



Szlovéniában is kötelező a 14 napos elkülönítés a román állampolgároknak. Az országon való áthaladást nem korlátozzák, de 12 órán belül ki kell lépniük Szlovéniából - írta a digi24.ro.