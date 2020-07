Koronavírus-járvány

Új rekordot döntött a fertőzöttek száma Horvátországban

A válságstáb jelentése szerint pénteken 140-el nőtt az új fertőzöttek száma, elérve a 3672-öt, és egy új haláleset történt, így a járvány halálos áldozatainak száma 118-ra nőtt.

Ismét rekordot döntött az új koronavírussal fertőzöttek száma Horvátországban - derült ki a válságstáb szombati közleményéből. Zágráb szigorít a nem uniós állampolgárok beutazási feltételein, az uniós állampolgárok, köztük a magyarok, továbbra is korlátozások nélkül léphetik át a határt.



A válságstáb jelentése szerint pénteken 140-el nőtt az új fertőzöttek száma, elérve a 3672-öt, és egy új haláleset történt, így a járvány halálos áldozatainak száma 118-ra nőtt. A betegek közül 124-en vannak kórházban, közülük hárman lélegeztetőgépen. Az aktív betegek teljes száma 1088.



A vírus főleg családi összejöveteleken terjed: esküvőkön, keresztelőkön és nyilvános rendezvényeken. Bár a válságstáb nem rendelt el gyülekezési korlátozást, ellenőrizni fogják az eddig bevezetett járványügyi intézkedések betartását. A szervezőknek továbbá nyilvántartást kell vezetniük a résztvevőkről, hogy a járványügyi szakemberek könnyebben végezhessék a munkájukat, ha járványgóc alakul ki.



A nem uniós állampolgárok péntektől szigorúbb feltételek mellett léphetnek be az országba: 14 napos karanténba kell vonulniuk, PCR-teszt elvégzése esetén az elkülönítő ideje egy hétre mérsékelhető. Kivételt képeznek ugyanakkor azok, akik üzleti vagy más gazdasági érdekeltség miatt utaznak az országba, vagy mert ott ingatlanuk van. Amennyiben turistaként érkeznek az országba, a szállásfoglalásról igazolást kell felmutatniuk a határon. A rendelet nem vonatkozik az áruforgalomra, sem azokra, akik átutaznak az országon.



Az uniós állampolgároknak továbbra is regisztrálniuk kell, és meg kell adniuk adataikat a határon. A gyorsabb határátlépés érdekében az adatlap előre kitölthető az Enter Croatia honlapon.



Hétfőtől kötelező lesz a szájmaszk viselése is az egészségügyi intézményekben, a tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben. A vendéglátóhelyeken csak a személyzetnek kötelező a védőfelszerelés viselése.



A szomszédos Szlovéniában a kabinet által közzétett legfrissebb adatok szerint az elmúlt 24 órában az előző napi kétszeresével, 34 újabb esettel 1827-ra nőtt az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Új halálesetet ugyanakkor nem regisztráltak Szlovéniában, a járvány halálos áldozatainak száma így 111 maradt. A diagnosztizált betegek közül mindössze 16-an vannak kórházban, közülük senkit nem ápolnak intenzív osztályon.



A szlovén parlament a hét végén elfogadta a Covid-19 kontaktkövető alkalmazás bevezetéséről szóló törvényt, amely kötelezővé teszi az applikáció letöltését azok számára, akiknek a fertőzés miatt karanténba kell vonulniuk. A felhasználók névtelenek maradnak, a program biztosítja az adatok és a magánélet védelmét. Az alkalmazás mindenki más számára önkéntes alapon lesz használható.

Horvátország a hónap végéig tervez bevezetni hasonló alkalmazást, amelyet egy horvát szoftvercég fejlesztett ki és még tesztelés alatt áll. A vállalat a Jutarnji List című horvát napilap megkeresésére szombaton közölte, az applikációról, amely terjesztése az egészségügyi minisztérium hatáskörébe tartozik, a tárca ad majd tájékoztatást.