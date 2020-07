Migráció

Az EP jóváhagyta a szír menekülteket és a befogadó közösségeket segítő 585 millió eurós támogatást

A támogatás hozzájárul az oktatásba való bejutás, a megélhetés és az egészségügyi, szennyvízelvezetési, vízellátási és hulladékgazdálkodási szolgáltatások támogatásához, valamint a szociális védelem terén megvalósuló projektek finanszírozásához. 2020.07.11 05:30 MTI

Az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén jóváhagyta a szíriai válság miatt Törökországban, Jordániában és Libanonban rekedt menekültek és az őket befogadó közösségek támogatására szánt 585 millió eurós (mintegy 205 milliárd forint) finanszírozást - közölte az uniós parlament pénteken.



A jóváhagyás 485 millió euró humanitárius segély folyósítását teszi lehetővé a Törökországban élő szíriaiak, valamint 100 millió euró juttatását a Jordániában és Libanonban tartózkodó szír és a Szíriából érkezett palesztin menekültek, valamint az őket befogadó közösségek számára.



A támogatás hozzájárul az oktatásba való bejutás, a megélhetés és az egészségügyi, szennyvízelvezetési, vízellátási és hulladékgazdálkodási szolgáltatások támogatásához, valamint a szociális védelem terén megvalósuló projektek finanszírozásához.



A szíriai konfliktus 2020-ban a 10. évébe lépett. A válság előreláthatólag nem ér véget a közeljövőben, és továbbra is veszélyezteti az egész régió stabilitását, különös tekintettel a szomszédos országokra, Törökországra, Jordániára és Libanonra, amelyek közül az utóbbi kettő egy főre vetítve a világon a legtöbb menekültet fogadja be.



Az EP indoklásában aláhúzta, az érintett országok rendkívüli szolidaritást tanúsítottak a szíriai konfliktus menekültjeivel. A koronavírus okozta válság hatása újabb kihívásokkal egészítette ki már amúgy is nehéz helyzetüket. A válság elhúzódó jellegére való tekintettel mindhárom ország továbbra is segítségre szorul. Mindaddig, amíg nem állnak fenn a menekültek biztonságos visszatérésének feltételei, az uniós segítségnyújtás továbbra is alapvető fontosságú, mivel hozzájárul a stabilitás fenntartásához az összetett helyi környezetben - tették hozzá.