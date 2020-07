Koronavírus-járvány

Belgiumban szombattól kötelező a maszk viselése

Egyre több szakértő szerint a koronavírus levegőben is terjedhet, így a 1,5 méteres fizikai távolságtartás már nem lenne elengedő a fertőzések elkerüléséhez. 2020.07.10 20:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Belgiumban a szövetségi kormány döntése szerint szombattól kötelező a maszk viselése üzletekben és olyan beltéri helyiségekben, mint a mozik, színházak és koncerttermek, konferenciatermek, múzeumok, könyvtárak és imahelyek - írta pénteken a helyi sajtó.



A miniszterelnöki hivatal által kiadott pénteki nyilatkozatban az is olvasható, hogy a maszk használata egyéb helyeken is "erősen ajánlott."



Az előírások alól kivételt képezhetnek a 12 éven aluliak, és azok, akiknek a maszk viselése egészségügyi okokból, orvos által is igazoltan ellenjavallott.



A maszkviselés általános bevezetése azért lett szükséges, mert egyre több szakértő szerint a koronavírus levegőben is terjedhet, így a 1,5 méteres fizikai távolságtartás már nem lenne elengedő a fertőzések elkerüléséhez.



A maszk viselésének elmulasztása büntetőeljárást vonhat maga után.



Belgiumban a pénteken közzétett adatok szerint a héten naponta átlagosan 84-en fertőződtek meg, ami 1 százalékos növekedést jelent az előző heti statisztikákhoz képest. A halálesetek száma viszont 24 százalékkal, a Covid-19 betegséggel kapcsolatos kórházi felvételeké pedig 23 százalékkal csökkent az utolsó hét napban. A fertőzések melegágya továbbra is a flamand tartomány. Március eleje óta csaknem egymillió tesztet végeztek el a 11,5 millió lakost számláló országban.