Koronavírus-járvány

Belga szakértő: a járvány egy hónap múlva ismét tetőzhet Belgiumban

Az egészségügyi hatóságok felhívták a figyelmet arra, hogy a vírus nem tűnt el, és a higiéniai szabályok betartására intették a lakosságot.

Marc Van Ranst belga virológus szakértő szerint a jelenlegi helyzet fényében nem kizárt, hogy a koronavírus-járvány egy hónap múlva ismét tetőzni fog Belgiumban - írta szerdán a Brussels Times című helyi napilap.



Van Ranst kifejtette azt is, hogy az új fertőzöttek száma jóval alacsonyabb, mint a járvány csúcsán volt, de még mindig túl magas. Véleménye szerint ahogy elmúlt a járvány első szakasza, úgy a második már meg is kezdődött. Felhívta a figyelmet a szabályok további szigorú betartásának fontosságára is.



A helyi sajtó szerdán arról is beszámolt, hogy az országban megállt az új fertőződések csökkenő tendenciája. A belga közegészségügyi szolgálat legfrissebb adatai szerint napi átlagban 85 az új esetek száma, ami nem különbözik az utolsó két hét adataitól.



A 11,5 milliós Belgiumban a járvány kezdete óta több mint 62 ezer esetet diagnosztizáltak.



