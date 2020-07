Koronavírus-járvány

Korlátozzák a közösségi közlekedést is a növekvő fertőzésszám miatt Izraelben

Csak a maximális utaslétszám felével járhatnak a tömegközlekedési eszközök, miután viszonylag sokan kapták el a koronavírust a buszokon.

Korlátozzák a közösségi közlekedést Izraelben, mert egyre erősöik a koronavírus-járvány második hulláma - jelentette a katonai rádió szerdán.



Csak a maximális utaslétszám felével járhatnak a tömegközlekedési eszközök, miután viszonylag sokan kapták el a koronavírust a buszokon.



A közlekedési minisztérium elutasította az egészségügyi minisztérium követelését, hogy a nyári forróság ellenére ki kell kapcsolni a klímaberendezéseket, de megállapodásuk értelmében nyitva kell tartani az ablakokat. Az utasoknak maszkot kell viselniük, be kell tartaniuk a kétméteres távolságot egymástól. Este tíztől leállnak a járatok az egész országban.



Beni Ganz védelmi miniszter házi karanténba vonult vírustesztje eredményének elkészültéig, ugyanis vasárnap kapcsolatba került egy vírushordozóval.



A Beitár Illit nevű ultraortodox ciszjordániai telepesvárost is teljes vesztegzárra ítélték szerda délutántól egy hétig, miután 240-en fertőződtek meg a közel hatvanezres városban, és az utóbbi héten 224 százalékkal nőtt a vírushordozók száma. A város polgármestere a rádióban a fertőzöttek kiköltöztetését és szállodákban történő elhelyezését kérte, mert a sokgyerekes családok tagjai a zsúfolt lakásokban átadják egymásnak a kórt.



A kormány képviselői bejelentették, hogy gazdasági segélycsomagot állítanak össze az újabb intézkedések miatt jövedelmüket elvesztők számára, és a munkát korábban vállaló, most pedig munkanélkülivé vált nyugdíjasok segélyezését is folytatják az év végéig.



A Háárec című újság és a katonai rádió értesülése szerint a bezárásra ítélt konditermek egy része nem hajlandó lelakatolni kapuit. Mivel vallási oktatást tovább lehet folytatni kiscsoportokban, a Beit Seán nevű városban üzemelő intézményben például "tóraóra" néven crossfitre, "Mindenható" néven testépítő órára, "hit" néven pedig fitnesszfoglalkozásra lehet jelentkezni a konditerem telefonos alkalmazásán.

A Kfar Szaba nevű városban a kulturális rendezvények tilalmának ellenére koncertet tartottak kedd este: mivel a vendéglők egyelőre nyitva lehetnek bizonyos korlátozások mellett, öt egymás melletti vendéglő összefogott, és a velük szemben felállított szabadtéri színpadon úgy zenélt egy zenekar, mintha - be nem tiltott - utcai zenészek lennének.



A Jediót Ahronót című újság honlapja szerint nem teljesen önszántából mondott le kedden Szigál Szadecki, az egészségügyi minisztérium járványügyi csoportjának vezetője, hanem azért, mert előzőleg a lap elküldte hozzá kérdésekkel a pénteki számban megjelenő leleplező cikkük kéziratát. Ebben azt írják, hogy a professzor asszony és beosztottjai megakadályozták a légierő tisztjeinek áprilisban kidolgozott tervének megvalósítását, amely felkészítette volna az országot a járvány újabb hullámának megakadályozására.



A 13-as kereskedelmi televízió kedd esti híradójában arról számolt be, hogy Benjámin Netanjahu miniszterelnökhöz is benyújtottak még tavasszal két hasonló tervet, egyiket a titkosszolgálat, a moszad és a hadsereg, a másikat pedig a nemzetbiztonsági tanács állította össze, de ezeknek a megvalósítására sem került sor.



Izraelben kedden diagnosztizálták a járvány tavaszi megjelenése óta a vírushordozók legmagasabb számát. Az egészségügyi minisztérium adatai szerint a 25 ezer 782 elvégzett teszt 5,1 százaléka volt pozitív, 1 288 új fertőzöttet találtak.



Izraelben jelenleg 14 ezer 104 aktív vírushordozót tartanak nyilván, akik közül 107-en vannak súlyos állapotban, 36-an pedig lélegeztetőgépen. A járvány kitörése óta eddig összesen 33 ezer 714 megbetegedést észleltek, a bizonyítottan koronavírusban elhunytak száma 343.