Koronavírus

Könnygázzal oszlatta a rohamrendőrség a kijárási tilalom ellen tüntetőket Szerbiában

A szerb rohamrendőrség könnygázzal oszlatta Belgrádban a járványügyi szigorítások ellen tiltakozókat, akik a parlament épületébe próbáltak bejutni.



A megmozduláson értesülések szerint néhány ezren vettek részt. A tiltakozók egy része áttörte a rendőrségi lezárást, és behatolt a törvényhozás épületébe, ahonnan a rendőrség rövid időn belül kiszorította őket.



Egy nagyjából száz fős csoport ismét megpróbálkozott bejutni a parlamentbe, de a biztonsági erők könnygázzal és időnkénti rohamokkal tartották távol a tüntetőket. A tiltakozók kukákat és egyéb törmeléket dobáltak a rendőrökre.



A helyi sajtó zavargásokról és fosztogatásokról is beszámolt, ezt azonban egyelőre nem erősítették meg.



A tüntetés nem sokkal azt követően kezdődött, hogy Aleksandar Vucic szerb elnök kedd este bejelentette: péntektől ismét hétvégi kijárási tilalmat vezethetnek be Szerbiában a koronavírus-fertőzöttek számának jelentős növekedése miatt. Mint fogalmazott, "csodának kellene történnie, hogy ezt az intézkedést ne hozza meg a válságstáb".



A szerb elnök először csak Belgrádról beszélve nevezte kritikusnak a járványhelyzetet. Újságírói kérdésre válaszolva egyértelműsítette, hogy az intézkedést szíve szerint az egész országra kiterjesztené.



Aleksandar Vucic elmondta: a belgrádi kórházak majdnem megteltek, ezért tábori kórházakat alakítanak ki, és ideiglenes járványkórházakat alakítanak ki több helyszínen. Mint mondta, nemcsak a fővárosban drámai a helyzet, az ország több pontján is járványgócok alakultak ki, mindenhol majdnem beteltek már a kórházak kapacitásai.



Az azonosított fertőzöttek számának ugrásszerű növekedése miatt az Európai Unió országainak többsége nem engedi be a szerbiai állampolgárokat, vagy kéthetes karanténra kötelezi őket.



Szerbiából eddig 16 719 fertőzöttet és 330 halálesetet jelentettek a Covid-19-járvány következtében.