FBI-igazgató: Kína arra törekszik, hogy a világ egyetlen szuperhatalma legyen

Kína arra törekszik, hogy a világ egyetlen szuperhatalma legyen - jelentette ki az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója kedden a washingtoni Hudson Intézetben tartott előadásában.



Christopher Wray szerint Kína egyre agresszívabb magatartást tanúsít, amióta az országot Hszi Csin-ping elnök irányítja.



Mint fogalmazott, ezúttal "részletesebben világítja meg a kínai fenyegetést, mint azt az FBI valaha is tette egy nyilvános fórumon". Majd viszonylag részletesen kifejtette: a szövetségi nyomozók többszörös kísérletet regisztráltak arról, hogy Kína hogyan próbál előnyökhöz jutni az amerikai műszaki-technológiai fejlesztések eredményeinek megszerzésével, beleértve a számítógépes támadásokat, az érzékeny katonai technológia ellopását és az egyes amerikai tagállamokra és választott tisztségviselőkre kifejtett gazdasági nyomásgyakorlást. Mint mondta, a kínaiak nagy valószínűséggel hozzáfértek vagy hozzáférnek az amerikai állampolgárok adataihoz, köztük például az egészségügyi állapotukra vonatkozó információkhoz is.



"Odajutottunk, hogy az FBI megközelítőleg minden tizedik órában egy új, Kínával kapcsolatos elhárítási dossziét kénytelen megnyitni" - fogalmazott Wray. Elmondta, hogy az FBI-nál jelenleg mintegy ötezer aktív elhárítási ügyön dolgoznak.



Az igazgató különösen három dologra hívta fel az amerikaiak figyelmét. Szerinte a kínaiak abban a hitben élnek, hogy "nemzedéki küzdelmet" folytatnak azért, hogy az országuk legyen "bármi áron is a világ egyetlen szuperhatalma". Kiemelte, hogy céljainak eléréséhez Peking különböző módszereket, eszközöket alkalmaz. Ezek között említette a gazdasági hírszerzést, a cenzúra sürgetését az amerikai egyetemeken és a "rosszindulatú befolyásolást", ami elismert és tekintélyes emberek rejtett befolyásolását jelenti az Egyesült Államokban lévő kínai érdekek érvényesítéséért.



Wray felhívta a figyelmet arra is, hogy a kínaiak - miközben a saját rendszerük zártságát nem kívánják oldani - kihasználják az amerikai rendszer nyitottságát, és látszólagos kínai magánvállalatok révén próbálják elérni céljaikat.



Az FBI igazgatója arra szólította fel a Kínában született amerikai állampolgárokat, hogy azonnal lépjenek kapcsolatba a Szövetségi Nyomozó Irodával, ha kínai tisztségviselők megpróbálják őket visszatérésre késztetni.

Említést tett arról, hogy a pekingi vezetés - az FBI információi szerint - létrehozott egy Rókavadászat nevű programot, amelynek az a célja, hogy a Kínában született, de külföldön élő és Kínával szemben bírálatokat megfogalmazó kínaiakat mindenképpen rávegye a hazatérésre, így hallgattatva el a kritikákat. A hazatérést visszautasítók családtagjait otthon fenyegetik vagy akár le is tartóztatják - mondta Wray. Hozzáfűzte, hogy az Egyesült Államokban több száz ilyen, kínai gyökerű, de már amerikai állampolgár vagy zöldkártyával rendelkező kínai van kitéve ilyen zaklatásoknak. Felidézett egy konkrét esetet is, és "sokkolónak" nevezte ezt a kínai taktikát.