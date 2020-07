Járvány

Koronavírusos a brazil elnök

Pozitív lett Jair Bolsonaro brazil elnök koronavírus-tesztje. A világjárványt korábban kis influenzaként jellemző szélsőjobboldali politikusról egy nappal korábban derült ki, hogy a Covid-19 betegséghez hasonló tünetei voltak.



Bolsonaro kedden jelentette be, hogy kiderült: fertőzött.



Márciusban is felmerült, hogy a brazil elnök koronavírus-fertőzött lehet. Akkor előbb arról írt a brazil sajtó, hogy pozitív lett Bolsonaro tesztje, de az elnök később tagadta ezt.



Latin-Amerika legnagyobb, 210 millió lakosú országában eddig több mint 1,6 millió fertőzöttet és 65 ezer halálesetet regisztráltak. Az országnak jelenleg nincsen egészségügyi minisztere: a járvány kitörése óta ketten is lemondtak, mivel a járvány elleni védekezés kérdéseiben nem értettek egyet az elnökkel.