Olaszország felfüggesztette a bangladesi járatok fogadását a magas esetszám miatt

A Bangladesből érkező légi járatok azonnali hatályú felfüggesztését rendelte el Roberto Speranza olasz egészségügyi miniszter szerdán az ázsiai országból beutazók körében szűrt, "jelentős" számú koronavírus-fertőzött miatt. 2020.07.07 17:56 MTI

A külügyminisztérium arról számolt be, hogy a felfüggesztés a következő egy hétre szól, és ezen idő alatt újabb megelőző intézkedéseket dolgoznak ki a schengeni övezeten és az Európai Unión kívüli országokból beutazókra vonatkozóan.



Az EU-n kívüli országokat érintő, július elseji határnyitás óta több ezren tértek vissza Bangladesből elsősorban az olasz fővárosba, ahol Európa egyik legnépesebb bangladesi közössége él. Közöttük egyre többen bizonyulnak pozitívnak a vírusra.



Hétfőn a római Leonardo Da Vinci repülőtéren megkezdték a Bangladesből érkezők tesztelését a légikikötő egyik erre kialakított részén. A Dakka és Róma közti járaton kedden érkezett 276 utas több mint tizenhárom százaléka bizonyult fertőzöttnek. Őket a fertőzött betegségekre szakosodott római Spallanzani kórházban helyezték el. A többi utast szintén házi karanténba helyezték vagy az egészségügyi minisztérium által finanszírozott szállodákban szállásolták el. Ezt a repülőgépet "időzített járványbombának" nevezte Lazio tartomány egészségügyi tanácsosa.



Lazio tartományban, amelyhez Róma városa is tartozik, július elseje óta 77 bangladesit kezelnek kórházban. Kedden tesztelés indult meg a Rómában élő több mint 13 ezres bangladesi közösségben, önkéntes alapon. A római bangladesiek sorban álltak a vizsgálatra, mivel erre szólították fel őket római vallási közösségük vezetői is.