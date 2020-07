Durva baleset

Robbanássorozat indult be egy törökországi tűzijáték-gyárban, sok sérült - videó

Legalább ötvenhat sérültet szállítottak kórházba pénteken Törökországban azután, hogy egyelőre ismeretlen okból robbanássorozat indult be egy tűzijátékgyárban az északnyugati Sakarya tartományban, Hendek város közelében - jelentette az NTV török hírtelevízió.



A beszámoló szerint először három nagyobb detonáció rázta meg a létesítményt, azóta pedig már számtalan kisebb robbanás követte egymást.



Tűz is kiütött az üzemben. Az oltási munkálatok folyamatban vannak.



Az egészségügyi minisztérium azt közölte, hogy eddig 64 mentőautót küldtek a helyszínre, de a mentésben részt vesznek a katasztrófavédelem, az országos mentőszolgálat, a tűzoltóság és a csendőrség egységei is, köztük két helikopter.



Hendek polgármestere, Turgut Babaoglu az NTV-nek azt nyilatkozta, hogy a koronavírus-járvány miatt a gyár nem értékesítette a tűzijátékokat, így a raktárak tele voltak. Babaoglu szerint a meleg időjárás hatására történt az első robbanás.



A létesítménynek hivatalosan 195 dolgozója van.