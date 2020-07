Koronavírus-járvány

Romániában 450-nel nőtt az azonosított fertőzöttek száma egyetlen nap alatt

A járvány áprilisi tetőzése idején is csak három, a múlt héten pedig egy olyan nap volt, amikor ennél több fertőzést diagnosztizáltak egyetlen nap alatt. 2020.07.02 20:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egyre gyorsabban terjed a koronavírus-járvány Romániában: az utóbbi 24 órában 450-nel nőtt az azonosított fertőzöttek száma - derült ki a stratégiai kommunikációs törzs csütörtöki összesítéséből.



A járvány áprilisi tetőzése idején is csak három, a múlt héten pedig egy olyan nap volt, amikor ennél több fertőzést diagnosztizáltak egyetlen nap alatt.



A fertőzések számának növekedése június elején, a rendkívüli állapot, illetve a kijárási és gyülekezési korlátozások fokozatos feloldása nyomán kezdett ismét erősödni, azóta pedig megduplázódott. Június 10-én még 164 volt a naponta diagnosztizált, új esetek utóbbi két heti átlaga. Ez a mutató azóta folyamatosan emelkedik, csütörtökön pedig elérte a 325-öt. A csütörtökön regisztrált adat csaknem 30 százalékkal haladja meg a járvány első tetőzését idéző mostani átlagot.



Az utóbbi 24 órában 20 koronavírusos beteg vesztette életét Romániában: ez is 25 százalékkal magasabb a jelenlegi átlagnál és több mint kétszerese az egy hónapja regisztrált napi halálozási adatnak.



A betegség romániai megjelenése óta 27 746 embernél mutatták ki a koronavírust, közülük 19 363-at gyógyultnak nyilvánítottak, 1687-en pedig életüket vesztették. Napról napra növekszik a súlyos esetek száma is: míg egy hónapja kevesebb mint 150, csütörtökön 237 koronavírusos beteget ápoltak intenzív osztályon.



A betegség terjedése miatt a bukaresti kormány elhalasztotta a július elsejére várt további lazításokat, így továbbra sem nyithattak ki a beltéri vendéglátóhelyek. A hatóságok bírságolással próbálják fegyelmezni azokat, akik megszegik a távolságtartási és higiéniai előírásokat, a beltéri maszkviselési kötelezettséget: az utóbbi 24 órában 345 kihágásért róttak ki átlagosan 394 lejnyi (28 500 forint) büntetést.