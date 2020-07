Erőszak

Levágta, majd a kutyával etette meg egy rabszolgaként tartott fiatal ujját a polgármester tanyáján - videó

Több szempontból is meghökkentő eset történt a barcasági Krizba nevű településen, a helyi polgármester juhtanyáján, ahol egy 16 éves árva fiút gyakorlatilag rabszolgasorban tartottak. A fiatal megpróbált megszökni, ezért büntetésből a polgármester fia levágta az egyik ujját és megetette a kutyával.



Pár nap elteltével a fiúnak mégis sikerült megszöknie, és egyenesen a rendőrségre ment, hogy segítséget kérjen. Mivel szülei nincsenek, a Brassó megyei gyermekvédelmi hivatal egyik intézetéhez került, ahol biztonságban van. Leginkább most pihenésre van szüksége, ugyanis a szociális intézmény szóvivője szerint nemcsak bántalmazták, hanem szemmel láthatóan agyondolgoztatták is.



A gyanúsítottat 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték, de fellebbezést nyújtott be ellene, amit a Brassó megyei fiatalkorúak bírósága elutasított.



Feltehetően nemcsak fizikai agresszió, hanem kiskorú kizsákmányolása miatt is felelősségre vonják, és megvizsgálják azt is, hogy apjának milyen szerepe volt ebben. A PSD-s polgármester 16 éve vezeti a községet, és a DNA már nyomoz ellene egy korrupciós ügyben - írta a Főtér.ro.