Észak-Macedónia migrációs válsághelyzetet hirdetett északi és déli határán

A válsághelyzet azt jelenti, hogy a rendőrség és a katonaság azonnal reagálhat, amennyiben tömegesen jelennének meg illegális bevándorlók valamely határszakaszon. 2020.07.02 00:30 MTI

Ismét migrációs válsághelyzetet hirdetett az észak-macedón kormány az ország északi és déli határszakaszán az illegális bevándorlók számának jelentős növekedése miatt - közölte a Vesti.mk.



A szkopjei kormány döntése értelmében a 30 napos válsághelyzet július 2-án kezdődik, és akárhányszor meghosszabbítható. Ezzel egy időben újra feláll a válságkezelő központ, amelynek feladata, hogy kidolgozza, hogyan akadályozhatók meg az illegális határátlépések.



Rendkívüli állapotot és válsághelyzetet először 2015 augusztusában rendeltek el, amikor a nyugat-balkáni országba naponta tízezrével érkeztek illegális bevándorlók. Később ezt évente, félévente hosszabbították, és még az idei év márciusában is érvényben volt, ám a koronavírus-járvány miatt minden ilyen intézkedést hatályon kívül helyeztek.



A válsághelyzet azt jelenti, hogy a rendőrség és a katonaság azonnal reagálhat, amennyiben tömegesen jelennének meg illegális bevándorlók valamely határszakaszon.



A macedón határ védelmét az Európai Unió országai is segítik.



A 2015-ös migránsválság idején mintegy egymillió illegális bevándorló haladt át az úgynevezett nyugat-balkáni útvonalon. A balkáni országok 2016 márciusában zárták le határaikat a Görögország felől érkező migránsok előtt, akik Nyugat-Európába tartottak. Ennek ellenére a hivatalos adatok szerint továbbra is évente több ezren lépik át a határt illegálisan.