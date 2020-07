Koszovóban pénzbüntetéssel sújtják azokat, akik nem tartják be az intézkedéseket

Koronavírus

Koszovóban 500 euróig (178 ezer forint) terjedő büntetést róhatnak ki azokra, akik nem tartják be koronavírus-járvány miatt előírt elővigyázatossági és korlátozó intézkedéseket, tömeges rendezvényen vesznek részt, vagy nem hordanak maszkot zárt térben. 2020.07.01 10:22 MTI

A nyugat-balkáni országban az utóbbi 24 órában 2799-ről 2878-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Egy halálos áldozata volt a Covid-19-nek, ezzel 51-re nőtt a halottak száma.



Szerbiában egy nap alatt 14 288-ról 14 564-re emelkedett az azonosított fertőzöttek száma. Kedden három újabb halálos áldozata volt a betegségnek, így a halottak száma 277-re emelkedett. A koronavírus-járvány kezelésével megbízott válságstáb szerint nincs szükség arra, hogy újra szükségállapotot és kijárási tilalmat vezessenek be, csak a járványgócokban kell életbe léptetni bizonyos korlátozásokat. Járványügyi szakértők szerint a koronavírus-járvány első hullámának második csúcspontját öt-hat napon belül éri el az ország.



Észak-Macedóniában keddről szerdára 6209-ről 6334-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. Egy nap alatt négyen haltak bele a Covid-19 szövődményeibe, és ezzel 302-re nőtt a halálos áldozatok száma. Megnyitották a nemzetközi forgalom előtt a szkopjei és az ohridi repülőteret.



Montenegróban egy nap alatt 501-ről 548-ra nőtt a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma. Az utóbbi 24 órában egy halálos áldozata volt a vírusnak, így a halottak száma 12. A kormány a közösségi médiában figyelmeztette az állampolgárokat arra, hogy kötelező a maszk viselése zárt térben és a tömegközlekedési eszközökön, és egyben felhívta a figyelmet arra is, hogy a maszk viselése megelőzheti a megfertőződést.



Bosznia-Hercegovinában szerdára 4360-ról 4453-ra emelkedett az azonosított fertőzöttek száma. A Civid-19 betegségbe kedden ketten haltak bele, az áldozatok száma összesen 186. A boszniai autós és motoros szövetség tájékoztatása szerint a koronavírus-járvány miatt csökkent a forgalom, és ezzel a közlekedési balesetek száma is. Márciusban és áprilisban 33,4 százalékkal kevesebb baleset történt, mint a tavalyi év ugyanezen időszakában.