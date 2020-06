USA

Az amerikai képviselőház törvényjavaslatot szavazott meg arról, hogy a szövetségi főváros az 51-ik tagállam legyen

Washington DC 230 évvel ezelőtti létrehozása óta először fordult elő, hogy a törvényhozás megszavazta Washington DC államiságát. 2020.06.28 05:30 MTI

Az amerikai képviselőház pénteken délután 232:180 arányban törvényjavaslatot szavazott meg arról, hogy a szövetségi főváros, Washington DC az Egyesült Államok 51-ik tagállama legyen. A javaslatot egyetlen republikánus törvényhozó sem támogatta.



Washington DC 230 évvel ezelőtti létrehozása óta először fordult elő, hogy a törvényhozás megszavazta Washington DC államiságát. A törvényjavaslat azonban nem fog továbbjutni a képviselőháztól. Mitch McConnell, a republikánus többségű szenátus vezetője ugyanis még pénteken jelezte, hogy a javaslatot nem is bocsátja szavazásra a felsőházban. Donald Trump amerikai elnök már korábban közölte, hogy nem támogatja a szövetségi főváros államiságát.



A képviselőház 1993-ban egyszer már voksolt arról, hogy a valamivel több mint 700 ezer lakosú főváros esetleg önálló állam legyen, de akkor a javaslat 277:153 arányban elbukott.



A képviselőházi vitában a republikánus politikusok azzal érveltek, hogy a főváros állami rangra emeléséhez módosítani kellene az amerikai alkotmányt, és szerintük az ötlet a demokraták "politikai mesterkedése", mert ezzel jelentősen megnövelnék a demokrata párti törvényhozók számát. Washington DC-ben ugyanis eddig csakis demokrata párti polgármestert választottak.



"A kongresszusnak két választása van: vagy továbbra is nem demokratikus, önkényuralmi hatalmat gyakorol 705 ezer amerikai állampolgár felett, aki nemzetünk fővárosában él, vagy valóra váltja a nemzet ígéretét és eszményeit" - nyilatkozta Eleanor Holmes Norton washingtoni törvényhozó. Ő azonban nem voksolhat a szövetségi törvényhozásban. A washingtoni önkormányzat által megszavazott törvényeket a szövetségi kongresszusnak kell felülvizsgálnia és jóváhagynia.



Jody Hice georgiai republikánus képviselő szerint Washington DC "mikroállam" lenne, és "egyszerűen nincs berendezkedve arra, hogy az állami léttel járó feladatokat ellássa".



Andy Harris marylandi republikánus képviselő azt hangoztatta: az államiság elismertetésével a demokraták csak azt akarják elérni, hogy két demokrata párti szenátor kerülhessen a szövetségi szenátusba. Harris szerint Washington DC-nek Maryland államhoz kellene csatlakoznia, annál is inkább, mivel ez a tagállam biztosította a területet a főváros kialakításakor.



A demokraták azt javasolták, hogy az állammá alakuló főváros neve Washington, Douglass Commonwealth legyen, az első amerikai elnök, George Washington és a Marylandben rabszolgasorban született, de később a rabszolgaság eltörlésének egyik élharcosává vált Frederick Douglass után. A városban egyébként 46 százalék az afroamerikai lakosok aránya, régebben többségben voltak a fekete amerikaiak.



Az Egyesült Államokban 1959-ben bővítették utoljára az Uniót. Akkor a kongresszus megszavazta, hogy Alaszka és Hawaii a 49-ik és az 50-ik tagállama legyen az országnak.