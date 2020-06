Koronavírus-járvány

Ismét korlátozhatják az éjszakai szórakozóhelyek működését Szerbiában

Szerb járványügyi jelentések szerint az utóbbi időszakban sok fiatal fertőződött meg, a vírus ugyanis a bárokban és a diszkókban terjed a leggyorsabban. 2020.06.26 20:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A fertőzöttek számának folyamatos növekedése miatt várhatóan ismét korlátozzák az éjszakai szórakozóhelyek nyitvatartási idejét Szerbiában, azonban Koszovóban az aktív esetek számának növekedése ellenére sem várható újabb szigorítás.



Szerb járványügyi jelentések szerint az utóbbi időszakban sok fiatal fertőződött meg, a vírus ugyanis a bárokban és a diszkókban terjed a leggyorsabban.



Szerbiában egy nap alatt 13 235-ről 13 372-re emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. Csütörtökön egy halálos áldozata volt a betegségnek, így a halottak száma 264-re emelkedett.



Koszovóban csütörtökről péntekre 2363-ról 2432-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Az utóbbi 24 órában két halálos áldozata volt a Covid-19 betegségnek, ezzel 42-re nőtt a halottak száma. Az egészségügyi minisztérium közölte, hogy a fertőzöttek számának növekedése ellenére egyelőre nem tervezik a korlátozó intézkedések újbóli bevezetését.



Észak-Macedóniában az utóbbi 24 órában 5445-ről 5595-re emelkedett a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma. Egy nap alatt hatan haltak bele a Covid-19 betegség szövődményeibe, és ezzel 265-re nőtt a halálos áldozatok száma. Péntektől negatív koronavírus-teszt és karantén-kötelezettség nélkül léphet be bárki az országba.



Montenegróban egy nap alatt 389-ről 414-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az Adria-parti országban két hónapja nem volt halálos áldozata a vírusnak, a járvány ideje alatt kilencen haltak bele a betegségbe. A podgoricai kormány betiltotta a szabadtéri vallási összejöveteleket, valamint a politikai gyűléseket, és a sportrendezvényeket is csak nézők nélkül lehet megrendezni. Szabadtéren legfeljebb 200-an tartózkodhatnak egyszerre egy helyen.



Bosznia-Hercegovinában péntekre 3676-ról 3796-ra nőtt a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma. Az utóbbi 24 órában két ember halt bele a betegségbe, így a halottak száma 175. A 119 új fertőzött új rekordnak számít a nyugat-balkáni országban. Az ország vezető járványügyi szakértője szerint egyáltalán nem meglepő, hogy akkor regisztrálták a legtöbb fertőzöttet, amikor már mindenki azt hitte, hogy az ország legyőzte a koronavírust. Mint mondta, mindenki felszabadult, nem hordott védőfelszerelést, újra tömeges rendezvényeken vettek részt, és az ölelkezés, puszilkodás is újra a mindennapok része lett.



Ilyen környezetben pedig igen könnyű az átfertőződés - tette hozzá Zarema Obradovic.