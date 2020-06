Koronavírus-járvány

Törökországban továbbra is napi 1400 felett az új fertőzések száma

Törökországban az előző napi 1492 után csütörtökön 1458-cal emelkedett a koronavírus-járvány igazolt fertőzöttjeinek a száma - közölte Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter a Twitter-fiókján. A mostani adattal a regisztrált esetek száma 193 115-re nőtt.



A napi esetszámok a hatósági intézkedések enyhítését követően 900 körüli szintről indulva június közepén néhány nap alatt 1600 közelébe jutottak. A mutató múlt vasárnap kevéssel 1200 alá csökkent, de azóta ismét felszökött.



Csütörtökön az előző napnál hárommal kevesebben, 21-en vesztették életüket a fertőzés következtében a kis-ázsiai országban. A halálos áldozatok száma ezzel 5046-ra emelkedett.



Az intenzív osztályon fekvő és a lélegeztetőgépre szoruló betegek száma nőtt, az előbbi 914-ről 941-re, az utóbbi 356-ról 369-re.



A gyógyultak száma 1472-vel 165 706-ra emelkedett, ők teszik ki tehát az összes eset közel 86 százalékát, mindazonáltal a napi mutató ezúttal is alig haladja meg az új esetek számát.



A 83 milliós országban eddig mintegy 3,14 millió vírustesztet végeztek el.



Törökország május 4-től "ellenőrzött társadalmi élet" elnevezéssel átlépett a járvány elleni védekezés második fázisába, amely a maszkviselésre, a másfél méteres távolság betartására és a megfelelő tisztálkodásra, tisztán tartásra épül.



A lazítások keretében nyitva tartanak a bevásárlóközpontok, az éttermek, a kávézók, az óvodák, a fodrászatok, a szépségszalonok, a múzeumok, a szállodák és a strandok is. Az ország június 1-jével fokozatosan elkezdte újraindítani a belföldi légi közlekedést, június 11-ével pedig a nemzetközi repülőjáratokat. Szintén 11-én nyitották meg a személyforgalom előtt a szárazföldi határállomások csaknem mindegyikét is, az Iránnal közös átkelőhelyek zárva maradtak.