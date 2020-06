Koronavírus

Megelőző karanténba került a szlovák államfő - negatív lett a teszt

Házi karanténba vonult Zuzana Caputová szlovák államfő szerdán, miután kiderült, hogy az elnöki hivatal egyik alkalmazottja kapcsolatba került egy olyan emberrel, akinek pozitív lett a koronavírus-tesztje - jelentette szerdán a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség az elnöki hivatalra hivatkozva.



A hivatal tájékoztatása szerint Caputovának legalább péntekig karanténban kell maradnia, és hozzá hasonlóan preventív karanténba kerültek közeli munkatársai is.



Az elnöki hivatal később közölte, hogy mind Zuzana Caputovának, mind pedig a hivatal az ügyben közvetlenül érintett alkalmazottjának negatív lett az első koronavírus-tesztje.



Az államfő hivatalos programjait azonban így is ideiglenesen felfüggesztették, a hivatal közlése szerint addig, amíg a vírustesztet meg nem ismétlik. Caputovának szerdán Alexander Van der Bellen osztrák államfővel lett volna találkozója a szlovákiai Bazinban, ahol a tervek szerint a világjárvánnyal kapcsolatban kialakult helyzetről és az európai uniós helyreállítási alapról is egyeztettek volna.



Szlovákiában az elmúlt héten a korábbi hetekhez képest enyhe mértékben emelkedett, de továbbra is viszonylag alacsony szinten maradt a koronavírussal újonnan diagnosztizáltak napi átlaga, amely már mintegy két hónapja öt körül van.



A nemzeti egészségügyi információs központ honlapján szerdán közölt adatok szerint azonban kedden már 18 embernél mutatták ki a Covid-19 betegség kórokozóját, így mostanáig 1607 fertőzöttet vettek nyilvántartásba. Közülük hivatalosan 1448-at gyógyultnak nyilvánítottak. A kór hivatalos halálos áldozatainak száma 28, és eddig már több mint 203 ezer vírustesztet végeztek el.