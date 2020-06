Koronavírus-járvány

Horvátország csütörtöktől ismét szigorít beutazási szabályain

Horvátország csütörtöktől szigorít beutazási szabályain az új koronavírussal fertőzöttek számának növekedése miatt, így a Szerbiából, Bosznia-Hercegovinából, Koszovóból és Észak-Macedóniából érkezőknek két hét kötelező karanténba kell vonulniuk - jelentette be szerdai sajtótájékoztatóján Davor Bozinovic belügyminiszter, a válságstáb vezetője.



Hozzátette: a szigorítások nem vonatkoznak azokra, akik csak átutazóban vannak.



A válságstáb azt követően hozta meg a döntését, hogy az elmúlt napokban több behurcolt esetet is találtak az országban. Bozinovic elmondta: ezek az esetek hatással voltak a fertőzöttek számának növekedésére Horvátországban.



A testület további szigorításokat jelentett be: kötelezővé tette a szájmaszk viselését a tömegközlekedési eszközökön.



Az elmúlt napokban két új járványgóc alakult ki az országban, a kelet-szlavóniai Gyakovón (Djakovo), ahol két apáca Koszovóról hurcolta be a vírust a helyi kolostorba, valamint Zárában (Zadar), ahol teniszversenyt tartottak, és több külföldi teniszező, valamint edző koronavírustesztje lett pozitív, ami miatt lefújták a torna fináléját.



A legfrissebb adatok szerint Horvátországban az elmúlt egy napban 22-vel 2388-ra nőtt az új koronavírussal fertőzöttek száma. A legtöbb fertőzött Zágráb városában és Eszék-Baranya megyében van. Nem regisztráltak új halálesetet, így a járvány áldozatainak száma 107 maradt. Az első fertőzés közel négy hónappal ezelőtti megjelenése óta 2142 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. A diagnosztizált betegek közül 18-an vannak kórházban, közülük senki sincs lélegeztetőgépen. Az aktív betegek száma 130 fő.



A szomszédos Szlovéniában a kormány jelentése szerint szerdára hét újabb esettel 1541-re nőtt a koronavírussal diagnosztizált fertőzöttek száma. A múlt héten Szlovéniában összesen 25 új Covid-19-es beteget diagnosztizáltak, legutóbb ennél többet, 37-et az április 27-e és május 3-a közötti héten regisztráltak.

Többségében itt is behurcolt esetekről van szó, Boszniából, Szerbiából, Koszovóból és Horvátországból érkezett fertőzöttekről. Az első három országot a szlovén kormány a múlt héten "vörös listára tette", s azóta korlátozza állampolgárai számára a beutazást, Horvátországgal szemben ugyanakkor nem tervez bevezetni hasonló intézkedéseket.



Zágráb és Ljubljana április végétől és május elejétől szigorú óvintézkedések mellett fokozatosan feloldotta a korlátozásokat és újraindította a gazdaságot, valamint megnyitotta határait több európai uniós ország állampolgárai előtt.



A szlovén kormány is kötelezővé teszi ismét a szájmaszk viselését zárt terekben és a tömegközlekedési eszközökön. Továbbá Montenegrót és Luxemburgot levette a biztonságos országok listájáról. Ezen országokból érkezők számára mostantól kötelező lesz két hét karanténba vonulni Szlovéniában. Minkét országban az elmúlt két hétben a százezer lakosra jutó fertőzöttek száma meghaladta a tíz főt.