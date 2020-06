USA

Trump szerint volt nemzetbiztonsági tanácsadója "ostoba és szívtelen ember"

John Bolton "ostoba és szívtelen ember" - jelentette ki volt nemzetbiztonsági tanácsadójáról Donald Trump amerikai elnök kedden a Fox televízióban sugárzott interjújában.



Az elnök azt hangoztatta: Boltont börtönbe kellene zárni a Fehér Házban nemzetbiztonsági tanácsadóként töltött idejéről írt könyve miatt. A szoba, amelyben a dolog történt: Egy fehér házi emlékirat című memoár egyébként kedden került az amerikai boltokba.



Donald Trump azt mondta: korlátozott volt a kapcsolata Boltonnal már a 2019 szeptemberében történt elbocsátása előtt is. "Kirúgtam, és egyáltalán nem gondoltam, hogy nagy ügy lett volna" - fogalmazott. Majd emlékeztetett arra, hogy Bolton "titkosított információkat vitt magával és az elnökség idején publikálta ezeket", s hozzátette, hogy ezzel szerinte a volt nemzetbiztonsági tanácsadó bűncselekményt követett el és "börtönbe kellene vonulnia ezért".



Az elnök már az interjú sugárzása előtt, kedden reggel, az egyik Twitter-bejegyzésében ostorozta Boltont. Leszögezte, hogy a volt tanácsadó profitszerzés céljából titkosított információkat terjeszt, s a többi között azt írta, hogy a könyvből származó anyagi hasznot el kellene kobozni.



A sajtóban eddig nyilvánosságra került részletek szerint a könyvben Bolton azt állítja, hogy Trump arra kérte a kínai kormányzatot, segítsen neki az újraválasztásában. Egy kedden - a könyv megjelenésének napján - idézett részlet szerint Trump állítólag 2018-ban azt fontolgatta volna, hogy az Egyesült Államok kilép a NATO-ból, mert a többi NATO-tagállam nem emelte meg hozzájárulását a közös költségvetéshez. A Fehér Ház és a kormányzat megpróbálta leállíttatni a könyv kiadását, ám egy bíró - elismerve, hogy megjelentetése nemzetbiztonsági károkat okozhat az Egyesült Államoknak - elutasította az igazságügyi minisztérium e tárgyban benyújtott keresetét. A Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) igazgatója, Paul Nakasone eskü alatti nyilatkozatot is tett arról, hogy a könyv szigorúan titkosított információkat hoz nyilvánosságra.



Trump és munkatársai az elmúlt napokban egyre gyakrabban próbálják meg hitelteleníteni Boltont. Mike Pompeo külügyminiszter "árulónak" nevezte a volt nemzetbiztonsági tanácsadót, aki szerinte "hazugságokat terjeszt". Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház volt sajtószóvivője a most készülő könyvében azt írja, hogy Bolton "részeges és hataloméhes" ember, aki "gyakran úgy viselkedett, mintha ő volna az elnök, és Trump elnök álláspontjával ellentétes politikát erőltetett".

Kathleen McFarland, aki a Trump-kormányzat első időszakában helyettes nemzetbiztonsági tanácsadó volt, egy hétfői publicisztikájában arról írt, hogy Trump és Bolton már a kezdetektől fogva ellentétes álláspontot képviselt fontos kérdésekben. Igy például - McFarland szerint - Bolton megelőző katonai csapást akart volna Irán, Szíria, Venezuela és Észak-Korea ellen, s amikor Trump másként döntött, felemelte a telefont és "kormányzati forrásként" arról tájékoztatott sajtóorgánumokat, hogy a Fehér Házban káosz uralkodik.