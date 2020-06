Ítélet

Hat év szabadságvesztést kért Kirill Szerebrennyikov orosz rendezőre az ügyész

A rendezőt és társait azzal vádolták meg, hogy 2011 és 2014 között a Szegymaja Sztugyija (Hetedik Stúdió) nonprofit szervezet számára folyósított 214 millió rubel állami támogatásból mintegy 129 millió rubelt (573 millió forintot) elsikkasztottak. 2020.06.22 22:24 MTI

Hatévi szabadságvesztés kiszabását kérte az ügyészség sikkasztás címén Kirill Szerebrennyikov világhírű orosz rendezőre a hétfői bírósági tárgyaláson Moszkvában.



Az ügyészség közölte, hogy a rendező bűnösségét bizonyítottnak tekinti, és 800 ezer rubel pénzbírság kivetését is indítványozta (3,5 millió forint).



Jurij Ityin producer esetében a vád négy év szabadságvesztés és 200 ezer rubel bírság, Alekszej Malobrodszkij producerre öt év szabadságvesztés és 300 ezer rubel bírság, Szofja Apfelbaumra, a kulturális tárca volt munkatársára négy év szabadságvesztés és 200 ezer rubel bírság kiszabását kérte, valamint azt, hogy az okozott kárt az államnak térítsék meg a vádlottak lefoglalt vagyontárgyai, egyebek között Szerebrennyikov lakásának terhére.



A rendezőt és társait azzal vádolták meg, hogy 2011 és 2014 között a Szegymaja Sztugyija (Hetedik Stúdió) nonprofit szervezet számára folyósított 214 millió rubel állami támogatásból mintegy 129 millió rubelt (573 millió forintot) elsikkasztottak. Az 50 éves rendező - akit tavaly áprilisig egy éven és tíz hónapon át tartottak házi őrizetben - tagadja, hogy bűnös lenne, és abszurdnak nevezte a gyanúsítást.



Az ügyben egyedül Nyina Maszljajeva, a stúdió főkönyvelője vallotta bűnösnek magát, és vádalku keretében volt kollégái ellen vallott. Szerebrennyikov korábban többször bírálta az alkotói szabadságra a konzervatív értékek nevében kifejtett kormányzati nyomást, az ellene indított eljárást ezért támogatói politikai ügynek tekintik. Házi őrizete ellen Oroszországban és külföldön is ismert művészek tiltakoztak.



Szerebrennyikov szabadságának korlátozása ellenére is folytatta a munkát: tavaly márciusban mutatták be Hamburgban az általa színre vitt Nabuccót, amely már a harmadik rendezése volt házi őrizetének kezdete óta. A Leto (Nyár) című filmet 2018-ban a cannes-i filmfesztiválon mutatták be szintén a részvétele nélkül, három éve pedig a moszkvai Nagyszínházban a Nurejev című balettet állította színpadra, amelyet a közönség lelkesen fogadott, ám később mégis levették a műsorról.



A rendezőt tavaly március végén a legjelentősebb orosz filmes elismeréssel, a Nyika-díjjal (Niké) tüntették ki a Leto rendezéséért, de az elismerés átadásán nem vehetett részt, mert házi őrizetben volt.