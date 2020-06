Koronavírus-járvány

Észak-Macedóniában újraindul az éjszakai élet, Montenegró szigorúbban ellenőrzi a belépőket

A fertőzöttek számának jelentős növekedése ellenére Észak-Macedóniában újranyithatnak az éjszakai szórakozóhelyek, Montenegró viszont még elővigyázatosabban ellenőrzi az országba lépőket a koronavírus-járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében. 2020.06.20 18:13 MTI

Szerbiában péntekről szombatra 12 616-ról 12 709-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Pénteken egy halálos áldozata volt a betegségnek, ezzel 259-re nőtt a számuk. Szerbia az első ország Európában, ahol a koronavírus-járvány kitörése óta választást tartanak. A szavazóhelyeken vasárnap ajánlott lesz a maszk és a kesztyű viselése.



Koszovóban egy nap alatt 1916-ról 1998-ra emelkedett az azonosított fertőzöttek száma. Az utóbbi 24 órában nem volt halálos áldozata a Covid-19 betegségnek, a kis balkáni államban eddig 34-en haltak bele a betegségbe. Több tucat egészségügyben dolgozó fertőződött meg a járvány alatt Koszovóban, a szakemberek szerint a koronavírus-járvány második hulláma esetén az orvosoknak és a nővéreknek is elővigyázatosabbnak kell lenniük.



Észak-Macedóniában az utóbbi 24 órában 4664-ről 4820-ra nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Egy nap alatt hatan haltak bele a Covid-19 betegség szövődményeibe, és ezzel 222-re nőtt a halálos áldozatok száma. A fertőzöttek számának folyamatos növekedése ellenére a kormány engedélyezte az éjszakai szórakozóhelyek működését, valamint az éttermek és kávézók is késő estig nyitva tarthatnak.



Bosznia-Hercegovinában egy nap alatt 3194-ről 3275-rs emelkedett a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma. Az utóbbi 24 órában egy ember halt bele a betegségbe, így a Covid-19 betegség halottainak a száma az országban 169. A sajtó beszámolói szerint egyre kevesebben tartják be az elővigyázatossági intézkedéseket, a tömegközlekedési eszközök például ismét zsúfoltak, noha csak minden második ülőhelyet lenne szabad használni, és a kötelező védőmaszkviselést is sokan semmibe veszik.



Montenegróban szombatra 18 új fertőzöttet regisztráltak, így 355-re nőtt az összes fertőzött száma. Az Adria-parti országban hetek óta nem volt halálos áldozata a vírusnak, a járvány ideje alatt kilencen haltak bele a betegségbe. Podgorica szigorúbb határellenőrzést jelentett be, hogy hatékonyabban szűrje ki az országba érkező fertőzötteket.