Koronavírus-járvány

Nagy-Britanniában megkezdődik az oltóanyag gyártása

Nagy-Britanniában megkezdődik az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegség elleni oltóanyag gyártása - közölte csütörtökön a brit egészségügyi miniszter.



Matt Hancock, aki a brit kormány szokásos napi sajtótájékoztatóját tartotta csütörtök este a Downing Streeten, felidézte, hogy az Oxfordi Egyetem tudósai kifejlesztettek egy oltóanyagot, és az egyetem már megállapodott az AstraZeneca gyógyszeripari céggel a gyártásról és a forgalmazásról arra az esetre, ha az emberi tesztelés alatt álló koronavírus-vakcina beválik.



Hancock azonban hozzátette: az AstraZeneca "már most", vagyis még az oltóanyag engedélyezése előtt hozzákezd a gyártáshoz annak érdekében, hogy a vakcina klinikai jóváhagyásának esetére megfelelő mennyiséget lehessen készletezni, és az egészségügyi hatóságok készen állhassanak az alkalmazásra.



A miniszter elmondta: ugyanez volt az eljárás a Dexamethasone gyógyszerrel, amelyből a kormány szintén készleteket gyűjtött, még mielőtt a klinikai próbákon bebizonyosodott a szer hatékonysága.



Peter Horby professzor, a Dexamethasone klinikai tesztprogramjának irányítója, aki az Oxfordi Egyetemen az újonnan felbukkanó ragályos betegségek kutatásával foglalkozik, e héten jelentette be hivatalosan, hogy a több mint hat évtizede létező, olcsó, jól ismert és biztonságos szteroidalapú gyógyszer a tesztek tanúsága szerint jelentősen csökkenti főleg a súlyos állapotban lévő, lélegeztetésre vagy oxigénellátásra szoruló koronavírus-betegek körében a halálozási kockázatot.



Horby professzor tudományos áttörésnek nevezte a tesztek eredményét, és Nagy-Britanniában szerdától már alkalmazzák a Dexamethasone-t a kórházban ápolt koronavírus-betegek kezelésében.



Matt Hancock a csütörtöki tájékoztatón elmondta: a brit kormány mellett működő immunizációs bizottság ajánlása az, hogy amint az oltóanyag hozzáférhetővé válik, elsőként a koronavírus-járvány elleni küzdelem első vonalában dolgozók, valamint a koronavírus okozta súlyos betegségeknek, illetve a halálozás kockázatának különösen kitett csoportok kaphassanak belőle.



Az egészségügyi miniszter szerint ez utóbbiak közé tartoznak mások mellett az 50 évnél idősebbek, és azok, akik krónikus szív- és vesebetegségekben szenvednek.



Hancock a csütörtöki tájékoztatón nem közölt részleteket a vakcina gyártásáról.



Az AstraZeneca vezérigazgatója azonban nemrégiben a BBC televíziónak elmondta: a vállalat a brit kormánytól 100 millió egységnyi oltóanyag gyártására kapott megrendelést.



Pascal Soriot az interjúban kijelentette: számára nem kétséges, hogy a szállítás már szeptemberben megkezdődik. Ő is hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a vakcinának természetszerűleg hatékonynak kell lennie, és hatékonyságát demonstrálni is kell.

Soriot szerint az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca az idővel folytat versenyfutást, hiszen a nagy-britanniai koronavírus-járvány immár visszavonulóban van, a vakcina hatékonyságát viszont magas fertőződési ráta esetén lehet a legmegbízhatóbban bizonyítani. Ezért az oltóanyag próbája Brazíliában és az Egyesült Államokban is elkezdődött, mivel ezekben az országokban még mindig magas a koronavírus-fertőzöttség.