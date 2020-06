Koronavírus-járvány

Belgiumban több iskolát újra be kellett zárni a fertőzések miatt

2020.06.18 18:49 MTI

Belgiumban három iskolát újra be kellett zárni a tanulók körében előforduló koronavírusos esetek miatt - írta csütörtökön a helyi sajtó.



Az iskolák a vallon és flamand tartomány keleti részén, továbbá Brüsszelben találhatóak. A diákok szüleit szerda este tájékoztatták az intézkedésről, és a hatóságok felkérték őket, hogy két hétig tartsák gyerekeit karanténfelügyelet alatt. Az iskolák csak szeptember elején nyitnak ki újra. A felnőtteket, akik közvetlen kapcsolatban voltak a fertőzött gyermekekkel, szintén karanténra kötelezték.



Az országban a járvány egy nap alatt tíz halálos áldozatot követelt, míg 104 új fertőzöttet regisztráltak. A legtöbb esetet továbbra is a flamand régióból jelentik.



A szomszédos Hollandiában a helyi sajtó arról számol be, hogy csütörtökön rekordalacsony volt az intenzív kórházi részlegekben kezelt páciensek száma a vírus ottani elterjedése óta. Ernst Kuipers, a holland ápolók szövetségének elnöke szerint az ország legtöbb intenzív egységében már nem kezelnek koronavírussal fertőzött beteget.



Hollandiában csütörtökre virradóra négy ember halt meg a járvány okozta megbetegedésben, az új fertőzöttek száma 115-tel bővült.



Luxemburgban hat új esetet jelentett csütörtökön a helyi közegészségügyi hatóság. Tizenhárom beteget ápolnak a kórházakban, intenzív ellátásban már csak ketten részesülnek. Halálesetről már hetek óta nincs hír a valamivel több mint félmillió lakost számláló nagyhercegségből.