Tüntetéshullám

Vádat emeltek Atlantában a rendőr ellen, aki agyonlőtt egy afroamerikai férfit

Tizenegy pontban - köztük szándékos emberölésért - vádat emeltek szerdán a rendőr ellen, aki agyonlőtt egy afroamerikai férfit a múlt héten az egyesült államokbeli Atlantában - jelentette be a Fulton megyei kerületi ügyész.



Az eset pénteken történt. Két rendőr igazoltatta a 27 éves Rayshard Brooksot, aki kamerák tanúsága szerint több mint 40 percen át együttműködő volt velük: beismerte, hogy alkoholt fogyasztott, és hajlandó volt megfújni a szondát. Azonban hirtelen megváltozott a helyzet, amikor megpróbálták megbilincselni. Dulakodás kezdődött, és Brooks kicsavarta az egyik rendőr kezéből a Taser elektromos sokkolót, majd megpróbált elfutni, mire az egyik rendőr, Garrett Rolfe agyonlőtte. Rolfe elmondása szerint Brooks futás közben visszafordult, és célba vette a sokkolóval, amit a közelben lévő biztonsági kamera felvétele is megerősíteni látszik. Hétfőn nyilvánosságra hozták a boncolás eredményét, amely szerint a férfit kétszer hátba lőtték, a halálát a vérveszteség és a belső szervek sérülése okozta.



A két fehér rendőr ellen belső eljárás indult, a szervnél 2013 októbere óta dolgozó Rolfe-ot elbocsátották, míg társát, a mindössze másfél éve szolgáló Devin Brosnant adminisztrációs munkakörbe helyezték át. Erika Shields rendőrfőnök a történtekre tekintettel még a hét végén lemondott.



Az eset egy gyorsétteremnél történt, amelyet azután egy tüntető szombaton felgyújtott. Aznap, majd vasárnap is tüntetések voltak a városban, a hatóságok csaknem negyven embert őrizetbe vettek. Az eset tovább szította az Egyesült Államokban már három hete tartó tüntetéshullámot, amelyet egy afroamerikai férfi, George Floyd rendőrségi intézkedés közbeni megölése váltott ki.



Paul Howard kerületi ügyész szerdán közölte, hogy Garrett Rolfe-ot halálra vagy tényleges életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélhetik, mert a vádirat szerint Brooks "nem okozott közvetlen életveszélyt vagy súlyos sérülés veszélyét a rendőröknek", és arccal előre futott előlük, amikor Rolfe rálőtt, vagyis utóbbi tette eltúlzott volt. A másik rendőr, Brosnan ellen három pontban emeltek vádat, köztük minősített súlyos testi sértésért, amiért rátaposott a földön fekvő, haldokló Brooks vállára - mondta az ügyész.