Koronavírus

Érvényben maradnak a védekezés legfőbb szabályai Németországban

Továbbra is érvényben maradnak a koronavírus-járvány elleni védekezés legfőbb szabályai Németországban a szövetségi kormány és a tartományi kormányok szerdai megállapodása szerint.



A társas távolságtartás, a fizikai kapcsolatok, találkozások korlátozása és a szájat és orrot takaró maszk viselése minden olyan helyzetben, amikor nem lehet betartani egymás közötti legalább másfél méteres távolságot, mind-mind jól bevált szabály, és továbbra is ezek alkotják a védekezés "bázisát" - mondta Angela Merkel kancellár a hivatalában tartott tanácskozás után, kiemelve, hogy a napi új igazolt fertőzöttek száma ugyan alacsony szinten stabilizálódott, de "a vírus nem tűnt el".



Aláhúzta, hogy igen fontos új eszköz a kormány kedden bemutatott - egy nap alatt több mint hétmillió felhasználó által letöltött - kapcsolatkövető okostelefon-alkalmazása, amelynek megjelenése "mérföldkő" a járvány elleni védekezésben.



A tanácskozáson az alapszabályok megtartása mellett arról is döntöttek, hogy az iskolákban a nyári szünet után a régi rendben folytatódhat a tanítás, ha megengedi a járványhelyzet. Megállapodtak abban is, hogy még legalább október végéig nem engedélyeznek egyetlen tartományban sem tömegrendezvényeket, ha nem lehet biztosítani a fő fertőzéshigiéniai szabályok betartását és az esetlegesen keletkező fertőzési láncolatok feltárását.



Angela Merkel elmondta, hogy szövetségi és tartományi szinten is folyamatosan követik a járványhelyzet alakulását, és arra törekednek, hogy továbbra is ellenőrzés alatt tartsák a vírust és megakadályozzák, hogy a helyi járványkitörések újabb országos hullámmá terebélyesedjenek.



Az eddigi eredmények ugyan okot adnak az elégedettségre, de változhat a helyzet, mert az emberek nyáron "keresztül-kasul" utaznak majd az országban és Európában - tette hozzá.



Markus Söder bajor miniszterelnök, a tartományi kormányfők konferenciájának - állandó egyeztető testületének - soros elnöke aláhúzta, hogy a szövetségi kormány és a tartományi kormányok az utóbbi hónapokban helyes döntéseket hoztak, amelyek révén emberéletek tízezreit sikerült megóvni. Azonban a siker és az eredmények, a járvány enyhülése nem vezethet könnyelműséghez.



A korlátozásokat ugyan lehet lazítani, de "óvatosan és ésszel" - mondta.



Peter Tschentscher, a tartományi rangú Hamburg polgármestere, a konferencia soros helyettes vezetője az esetleges újabb nagyszabású fertőzéshullámok veszélyéről szólva kiemelte, hogy mindenki sokkal tapasztaltabb és minden intézmény jóval felkészültebb, mint a járvány elején, a február-márciusi időszakban volt.

Megerősítették az egészségügyi ellátórendszert és a fertőzési láncolatok feltárásával foglalkozó helyi egészségügyi hivatalokat, a lakosság pedig begyakorolt egy sor fertőzéshigiéniai óvintézkedést, és most már kapcsolatkövető okostelefon-alkalmazás is segíti a védekezést. Mindennek alapján a szövetségi kormányban és a tartományi kormányokban is úgy látják, hogy elkerülhető a "második hullám" - fejtette ki a hamburgi polgármester.



Németországban több mint egy hónapja tartósan ezer alatt van az igazolt új fertőzöttek napi száma, és a járvány egyre inkább helyi kitörésekből, fellángolásokból áll. A Robert Koch országos közegészségügyi intézethez (RKI) keddről szerdára 345 új fertőzöttről érkezett jelentés a járási és városi egészségügyi hivataloktól. Így a járvány kezdete óta 187 830 SARS-CoV-2-fertőzést mutattak ki Németországban. A gyógyultnak minősülők becsült száma 500-zal 173 600-ra emelkedett. A vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggésben 8830 regisztrált fertőzött halt meg, ez harminccal több az egy nappal korábbinál.



Mindennek alapján az úgynevezett aktív esetek, vagyis a vírussal még küzdő, regisztrált fertőzöttek becsült száma 5000 alatt van a 83,1 milliós országban.