Oktatás

A román szenátus megtiltotta a genderelmélet oktatását a romániai iskolákban

A genderelmélet azt népszerűsíti, hogy egy gyermek megválaszthatja a saját nemét, amely akár eltérő lehet a biológiai nemétől. 2020.06.17 10:13 MTI

A román szenátus kedden megszavazott egy olyan törvénymódosítást, amelynek értelmében minden tanintézményben tilos a genderelmélet oktatása.



Az indítvány a 2011-es oktatási törvényt módosítja, és megtiltja az iskolákban és minden egyes oktatási intézményben, beleértve az iskolán kívüli tevékenységeket is, hogy a diákoknak a genderelméletet tanítsák, vagy szexuális nevelésben részesüljenek. A román média egy része ezt úgy értelmezte, hogy a törvényhozó testület az egyetemeknek is megtiltotta a genderelmélet oktatását, és ezzel megsértette az egyetemi autonómiát.



Ebben az esetben a szenátus ügydöntő jogkörrel rendelkezett, hiszen korábban a képviselőház is elfogadta a jogszabályt, így Klaus Iohannis elnöknek kell kihirdetnie ahhoz, hogy hatályba lépjen.



Az indítványt a Traian Basescu volt államelnök által védnökölt jobbközép Népi Mozgalom Párt (PMP) egyik honatyája, Vasile Cristian Lungu Kolozs megyei képviselő terjesztette be, aki ortodox teológiát végzett Zilahon, és az Egyesült Államokban is tanult pszichológiát.



A kezdeményező kifejtette, hogy a genderelmélet azt népszerűsíti, hogy egy gyermek megválaszthatja a saját nemét, amely akár eltérő lehet a biológiai nemétől. A jogszabályt a jobbközép párt mellett a szenátusban többséggel rendelkező balközép Szociáldemokrata Párt (PSD) is támogatta, a kormányzó, szintén jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) pedig tartózkodott.



Romániában az elmúlt hónapokban számos vitát váltott ki, hogy egy másik törvénymódosítással kötelezővé tették a szexuális nevelést az iskolákban. Az erről szóló jogszabályt márciusban szavazta meg a parlament, így április elején Klaus Iohannis kihirdette. Az ortodox egyház tiltakozásának hatására ezt követően, június elején a képviselőház módosította a jogszabályt, így az egészségügyi nevelés névre keresztelt tantárgy bevezetése választhatóvá vált, és csak szülői beleegyezéssel vehetnek részt az órákon a diákok. A kezdeményezők szerint azért szükséges a tantárgy bevezetése, mert Romániában a legmagasabb a kiskorú édesanyák száma az Európai Unióban.



A szexuális nevelés és a genderelmélet iskolai bevezetését erőteljesen ellenezték a romániai egyházak, köztük az ortodox egyház, amely nagy befolyással bír a román társadalomban és a döntéshozók körében.