Koronavírus-járvány

Jelentősen csökkenti a halálozási kockázatot egy már létező gyógyszer

Jelentősen csökkenti a súlyos állapotban lévő koronavírus-betegek halálozási kockázatát egy olcsó szteroidalapú gyógyszer, amely már évtizedek óta létezik - közölte kedden a nagy-britanniai klinikai tesztelést irányító szakértő.



Peter Horby professzor, aki az Oxfordi Egyetemen az újonnan felbukkanó ragályos betegségek kutatásával foglalkozik, Boris Johnson brit miniszterelnökkel közös kedd esti Downing Street-i sajtótájékoztatóján elmondta: a Nagy-Britanniában Dexamethasone néven bejegyzett, alacsony szteroidtartalmú szer - amely már több mint hatvan éve létezik - a klinikai próbák tanúsága szerint a lélegeztetésre szoruló koronavírus-betegek körében 35 százalékkal, az oxigénkezelésben részesülő, de lélegeztetőgépes kezelést nem igénylő páciensek esetében 20 százalékkal csökkenti a halálozás kockázatát.



Horby professzor elmondta, hogy ez a világ eddigi legnagyobb ilyen jellegű országos klinikai próbáján derült ki.



A múlt hétfőn véget ért, három hónapig tartó tesztben 175 brit kórház és 11 500 beteg vett részt. A tesztelési időszakban hat gyógyszert próbáltak, a Dexamethasone tesztjébe hatezer beteget vontak be.



Peter Horby elmondta: olyan gyógyszerről van szó, amely folyamatosan ott van a gyógyszertárak polcain és világszerte is széles körben hozzáférhető.



Az oxfordi professzor tájékoztatása szerint a próbák azt mutatták, hogy minden nyolc kritikus állapotú, lélegeztetésre szoruló koronavírus-beteg közül egynek az életét a Dexamethasone menti meg.



Hozzátette: nyolcfős betegcsoportokra vetítve egy élet megmentése hozzávetőleg 40 fontba (kevesebb mint 16 ezer forintba) kerül ezzel a gyógyszerrel, amelyet sok más betegség esetén is használnak gyulladáscsökkentésre.



Boris Johnson a kedd esti sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy a Dexamethasone gyógyszerrel elért eredmény "valós ok az ünneplésre".



Hozzátette: figyelemreméltó brit tudományos vívmányról van szó, és a kormány már intézkedett annak biztosítására, hogy a szerből elégséges mennyiség legyen hozzáférhető akár a Covid-19-járvány újabb hulláma esetén is.



Chris Whitty angliai tisztifőorvos, a brit kormány egészségügyi főtanácsadója kedd esti Twitter-bejegyzésében a koronavírus-járvány kezdete óta elért eddigi legfontosabb teszteredménynek nevezte a Dexamethasone klinikai próbája során kimutatott életmentési arányt.

Whitty professzor is hangsúlyozta, hogy a széles körben hozzáférhető, biztonságos és jól ismert gyógyszer jelentős mértékben csökkenti a halálozási arányt a lélegeztetésre szoruló koronavírus-betegek körében.



A kedd esti sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a nagy-britanniai kórházakban kezelt koronavírus-betegek közül 385 szorul lélegeztetésre.



Egy hete 513, április 1-jén, a nagy-britanniai koronavírus-járvány tetőzésének időszakában 3301 beteget kellett géppel lélegeztetni.



A kedd délelőtt zárult 24 órában 1279 új koronavírus-fertőzést szűrtek ki.



Május első hetében még meghaladta az ötezret az újonnan kiszűrt fertőzések számának napi átlaga.



A keddi tájékoztatón elhangzott az is, hogy az előző este zárult 24 órában országszerte 233 koronavírus-beteg halálát regisztrálták a hatóságok.



A halálesetek napi száma április 14-én tetőzött: aznap 943-an haltak meg Covid-19 betegségben, és a halálozások, valamint az újonnan kiszűrt fertőzések napi számát jelző görbe azóta folyamatosan lefelé tart.



A keddi friss adatsor szerint Nagy-Britanniában eddig 41 939 olyan haláleset történt, amelyet szűrővizsgálattal bizonyított módon koronavírus-fertőzés okozott.