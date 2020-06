Koronavírus

Észak-Macedónia ismét szükségállapotot hirdetett

Bár vasárnap véget ért Észak-Macedóniában a koronavírus-járvány miatt 88 napja elrendelt szükségállapot, és az államfő közölte, nincs ok a meghosszabbítására, hétfő este mégiscsak nyolcnapos szükségállapotot rendelt el a nyugat-balkáni országban.

A köztársasági elnöki hivatal által kiadott közlemény szerint a szükségállapot június 22-éig tart, hogy ülésező parlament nélkül, a kormány által kiadott rendeletekkel lehessen előkészíteni a július 15-ére tervezett előrehozott választást.



Észak-Macedóniában keddre 4057-ről 4157-re emelkedett az újonnan nyilvántartásba vett fertőzöttek száma. Az utóbbi 24 órában öten haltak bele a Covid-19 betegség szövődményeibe, és ezzel 193-ra nőtt a halálos áldozatok száma.



Szerbiában egy nap alatt 12 310-ről 12 367-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. Hétfőn egy halálos áldozata volt a betegségnek, ezzel 255-re nőtt az elhunytak száma. Szerb járványügyi szakértők szerint a kétméteres távolság betartása a legjobb védekezés a koronavírus-fertőzés ellen, ezért a június 21-ei választások megtartásakor is a maszk viselése mellett arra kell leginkább figyelni, hogy az emberek között meglegyen a kellő távolság.



Koszovóban - ahol eddig 33-an haltak meg a betegségben - az utóbbi 24 órában 1486-ról 1615-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Mivel több mint száz fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt, a hatóságok a maszk kötelező használatát javasolták mindenhol, és ismét azoknak a munkahelyeknek a bezárását követelték, ahol több dolgozónál is regisztrálták a koronavírus jelenlétét.



Bosznia-Hercegovinában egy nap alatt 2995-ről 3031-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Az utóbbi 24 órában két halálos áldozata volt a betegségnek, ezzel 165-re nőtt a Covid-19 betegségben eddig elhunytak száma. Az ország főként bosnyákok és horvátok lakta részének, a Bosznia-hercegovinai Föderációnak a miniszterelnöke kijelentette, ha a koronavírus-járványnak lesz második hulláma az országban, nem fognak ismét korlátozó intézkedéseket bevezetni, az emberek ugyanis már megtanulták, hogyan kell felelősségteljesen viselkedniük. A többségében szerbek lakta országrész, a boszniai Szerb Köztársaság egészségügyi minisztere szerint pedig fel kell készülni a második hullámra, amely körülbelül októberben várható, mert akkor az influenzaszezon is megkezdődik, a két betegség együtt pedig leterhelheti az egészségügyi rendszert.



Montenegróban újabb fertőzöttet regisztráltak, így 326-ra nőtt a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma abban az országban, amely korábban 42 napig egyetlen esetet sem regisztrált, és koronamentes övezetként hirdette magát. Montenegróban hetek óta nem volt halálos áldozata a vírusnak, a járvány ideje alatt kilencen haltak bele a betegségbe.