Koronavírus

Moszkvában megnyitottak a nyári teraszok és a múzeumok

2020.06.16 11:01 MTI

A múzeumok és a kiállítások egyelőre csak előzetes online jegyvásárlás és időpontfoglalás alapján látogathatók. Megnyitottak a könyvtárak, a kölcsönzők, az ingatlanközvető, reklám-, tanácsadói és egyéb szolgáltatói irodák is. A fogorvosok is újrakezdhetik a nem sürgős esetek kezelését.



Látogathatóvá válnak keddtől a sportrendezvények is, egyelőre a tribünök befogadóképességének 10 százalékáig. A nyilvános helyeken továbbra is be kell tartani az emberek között a biztonsági távolságot, valamint arcmaszkot és védőkesztyűt kell viselni.



A járványhelyzet kedvező alakulása esetén az orosz fővárosban jövő keddtől ismét látogathatók lesznek az edzőtermek és az uszodák, újra indulnak a kirándulóhajók és megnyitnak az óvodák. Ettől a naptól kezdve lehet majd a gyerekeket a játszótérre kivinni, a köztéri padokra leülni, valamint az éttermek és a kávézók belső helyiségeiben is fogyasztani.



Oroszországban az elmúlt napon 8248-cal 545 458-ra emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma a vasárnap közölt hivatalos adatok szerint. Ez 1,5 százalékos napi növekményt jelent. Az újonnan diagnosztizált fertőzöttek 35,8 százaléka tünetmentes. Az aktív esetek száma 1712-vel 243 868-ra csökkent. A halálozások száma 193-mal 7284-re, a gyógyulásoké pedig 9767-tel 294 306-re emelkedett.



Moszkvában a diagnosztizált fertőzések száma 1426-tal 208 680-ra, a halottaké 52-vel 3386-re, a gyógyultaké pedig 2874-gyel 126 114-re nőtt.



Az országban a járvány kezdete óta több mint 15,3 millió, az elmúlt nap folyamán pedig 234,2 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával 312 707 embert tartanak megfigyelés alatt.



Az Eho Moszkvi rádió szerint Oroszország 17 régiója döntött úgy, hogy egészségügyi megfontolásokból június 24-én sem rendez katonai díszszemlét a nácizmus felett aratott győzelem 75. évfordulója alkalmából. A katonai parádékat a járványhelyzet miatt halasztották el a május 9-i évfordulóról.