Konfliktus

Észak-Korea felrobbantotta a Dél-Koreával közös összekötő irodát

Az összekötő iroda és a keszongi ipari park a két Korea közötti békés viszony két, talán legfontosabb szimbóluma. 2020.06.16 10:02 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kevesebb mint két évvel azután, hogy Észak- és Dél-Korea megnyitotta a keszongi határvárosban az összekötő irodát, amire a két ország közötti béke jelképeként tekintettek, Észak-Korea felrobbantotta azt. Ezt kedden a dél-koreai országegyesítési minisztérium jelentette be.



Helyi idő szerint délután 14:49-kor történt a robbanás az iroda környékén, és füst gomolygott felette. Megpróbálnak utánajárni annak, hogy pontosan mi történt ott.



Röviddel a robbanás előtt az észak-koreai hadsereg vezérkara közleményében arról tájékoztatott, hogy fontolóra vette a hadsereg bevonulását a két Koreát elválasztó fegyvermentes övezetbe.



Észak-koreai disszidensek és más aktivisták az elmúlt hetekben apró hőlégballonok segítségével szórólapokat juttattak át Dél-Koreából a határon, amelyekben erőteljesen bírálták a phenjani rezsimet és a katasztrofális emberi jogi helyzetet.



Hadseregeink gyorsan és alaposan végrehajtják a párt és a kormány minden döntését és parancsát - közölte a koreai néphadsereg (KPA) a KCNA észak-koreai állami hírügynökséggel.



Kim Jodzsong, Kim Dzsongun húga már múlt héten is figyelmeztetett, hogy amennyiben nem ér véget a szórólapkampány, a katonai feszültség csökkentését célzó 2018-as egyezmény felmondása mellett Phenjan bezárhatja a Korea-közi összekötő irodát, illetve leállíthatja a Keszong határvárosban lévő közös ipari park működését. Az összekötő iroda és a keszongi ipari park a két Korea közötti békés viszony két, talán legfontosabb szimbóluma.



Múlt szerdán a dél-koreai védelmi tárca bejelentette, hogy feljelentést tesz két, a phenjani rezsimet bíráló röplapokat terjesztő szervezet ellen. Elemzők emlékeztetnek arra, hogy bár Szöul korábban is igyekezett megakadályozni az ilyen jellegű, évek óta tartó szórólapkampányokat, mind ez idáig - a szólásszabadságra hivatkozva - nem tiltotta meg őket.



Az elmúlt hónapokban Phenjan szinte minden együttműködést megszakított Szöullal.