Koronavírus

Csak 15 napra hagynák jóvá Romániában a veszélyhelyzet meghosszabbítását az ellenzéki szociáldemokraták

Csak 15 napra hajlandó jóváhagyni a koronavírus-járvány miatt elrendelt, június 16-án lejáró veszélyhelyzet meghosszabbítását Romániában a legnagyobb frakcióval rendelkező, szövetségesei révén parlamenti többséggel rendelkező ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) - közölte a párt végrehajtó bizottságának hétfői ülése után Marcel Ciolacu ideiglenes pártelnök.



Ludovic Orban jobbközép kisebbségi kormánya korábban bejelentette, hogy újabb 30 napra hosszabbítaná meg a veszélyhelyzetet. A miniszterelnök ezt "nélkülözhetetlennek" nevezte a járvány féken tartása szempontjából, az ellenzék szerint azonban visszaél a veszélyhelyzet révén rendelkezésére álló rendkívüli felhatalmazással.



A PSD múlt héten még egyáltalán nem akarta a szükséges parlamenti felhatalmazást megszavazni, miután azonban az utóbbi napokban többször is kétszáz, sőt háromszáz fölé emelkedett - azaz a korábbi kétheti átlag csaknem duplájára nőtt - a naponta diagnosztizált új esetek száma, az ellenzéki párt most arról határozott, hogy megszavazza, de feltételekhez köti a veszélyhelyzet meghosszabbítását.



A PSD végrehajtó bizottsága hétfőn 15 napos "átmeneti" veszélyhelyzet megszavazásáról döntött. Ennek értelmében megtartanák ugyan a távolságtartási szabályokat és a védőmaszkok beltéri viselésének és közszállítási használatának kötelező jellegét, de lehetővé tennék a krónikus betegek visszafogadását a koronavírus-járvány miatt felszabadított kórházakba, a beltéri vendéglátóhelyek és a templomok megnyitását, valamint megtiltanák a kormánynak, hogy további közbeszerzéseket eszközöljön versenytárgyalás nélkül.



Ciolacu szerint a kormány magyarázattal tartozik, miért tartotta fontosabbnak a játéktermek megnyitását, miközben a templomok még zárva vannak. Hozzátette: ezt a kettős mércét korrupciónak nevezik. A képviselőház elnöki tisztségét is betöltő szociáldemokrata pártvezér korábban a fertőzési adatok manipulálásával is megvádolta a jobbközép kormányt. Szerinte nem lehet véletlen, hogy akkor romlott el hirtelen a romániai statisztika, amikor a PSD bejelentette, hogy nem hajlandó megszavazni a kormány rendkívüli jogosítványainak meghosszabbítását.



A bukaresti kormány várhatóan keddi ülésén fogadja el a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbítását. A kormányhatározat hatályban maradásához öt napon belül meg kell szereznie a parlament hozzájárulását.



Romániában hétfőtől újabb lazítások léptek hatályba: egyebek között engedélyezték a nagy bevásárlóközpontok, a kültéri medencék, valamint az óvodák és bölcsődék megnyitását, de a mozik és a plázák játszóterei, valamint beltéri vendéglátóhelyei zárva maradtak.