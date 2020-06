Híreszerzés

Kémkedésért 16 évre ítéltek egy volt amerikai tengerészgyalogost Moszkvában

Kémkedés címén 16 évi, szigorított őrizetű börtöntelepen letöltendő szabadságvesztésre ítélte Paul Whelan volt amerikai tengerészgyalogost hétfőn a moszkvai városi bíróság. 2020.06.15 19:54 MTI

Az 50 éves amerikai-brit-kanadai-ír állampolgárt, egy autóalkatrészeket gyártó michigani cég biztonsági vezetőjét 2018. december 28-án egy moszkvai szállodában vették őrizetbe az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) ügynökei. Azzal vádolták meg, hogy egy államtitkokat tartalmazó memóriakártya birtokába jutott.



Whelan viszont az utolsó szó jogán is ártatlannak vallotta magát és azt állította, hogy egy esküvőre érkezett Oroszországba, ahol csapdába ejtették. Közölte, hogy meg fogja fellebbezni az ítéletet.



"Oroszország azt hitte, hogy a kémküldetésen lévő James Bondot fogta el, de igazából a szabadságon lévő Mr. Beant rabolta el" - hangoztatta Whelan, és sürgette, hogy az ítélet ellen tiltakozzon az összes ország, amelynek az útlevelét birtokolja.



A március 30-án kezdődött, az államtitok-védelemre hivatkozva zárt ajtók mögött lefolytatott tárgyaláson Whelan az ügyvédje szerint azt állította, hogy az adathordozó eszközön, amelyet az orosz ismerősétől kapott, tudomása szerint egyebek mellett orosz templomokról készült fotók voltak. Whelan szerint a kelepcét az FSZB egyik őrnagya állította neki, aki a provokációval két legyet akart ütni egy csapásra: nem szándékozott megadni egy 100 ezer rubeles adósságot, és a letartóztatás kiprovokálásával kísérelt meg feljebb lépni a ranglétrán (a rubel jelenleg mintegy 4,39 forintot ér).



Az ügyészség eredetileg 18 évi szabadságvesztés kiszabását kérte. John Sullivan, az Egyesült Államok moszkvai nagykövete "csalódottnak" és "dühösnek" mondta magát az ítélet miatt, amelyet szerinte semmilyen bizonyíték sem támasztott alá. Megígérte, hogy folytatja erőfeszítéseit az elítélt kiszabadításáért és tisztességes ítéletért.



Sullivan szerint a verdikt tovább rontja Oroszország és az Egyesült Államok viszonyát.



Mike Pompeo amerikai külügyminiszter hétfőn Twitter-bejegyzésben fejezte ki felháborodását a "titkos tárgyalás" nyomán kihirdetett moszkvai ítélet miatt és sürgette Whelan haladéktalan szabadon bocsátását. A tárcavezető szerint az orosz hatóságok "elborzasztó" módon bántak az elítélttel.



Dmitrij Peszkov a Kreml szóvivője újságírói kérdésekre válaszolva azt mondta, hogy Whelan nem tekinthető "politikai túsznak" és hogy az ellene emelt vádak a bíróságon bizonyítást nyertek. Peszkov nem kívánta kommentálni az elítélt ügyvédjének azt a kijelentését, hogy ügyfelét kicserélhetik az Egyesült Államokban elítélt Viktor Butra és - vagy - Konsztantyin Jarosenkóra. Kijelentette, hogy az orosz elnöki hivatal nem foglalkozik ilyen kérdésekkel.



Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes az ítélettel kapcsolatban viszont arról beszélt a RIA Novosztyi hírügynökségnek, hogy Moszkva az elítéltek kicserelését többször is felajánlotta Washingtonnak, és hogy továbbra is kiáll álláspontja mellett.

Butot fegyverkereskedelem, Jarosenkót pedig kokaincsempészés címén ítélték hosszú börtönbüntetésre a tengerentúlon, mindkettőjüket harmadik országban kerítették kézre az amerikai hatóságok.



Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő korábban azt mondta, hogy a Whelan elleni eljárás az összes vonatkozó szabály tiszteletben tartásával és az orosz jogrenddel összhangban zajlott le.