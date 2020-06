Koronavírus

Kinyitottak az üzletek Angliában: döbbenetes méretű sorok kígyóztak - videó

Boltok ezrei nyitottak ki Nagy-Britanniában azt követően, hogy tovább enyhültek a kijárási korlátozás szabályai. 2020.06.15 19:06 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hatalmas sorok alakultak ki számos londoni üzlet előtt, a sorbanállók pedig szemmel láthatóan nem törték magukat azért, hogy betartsák a társadalmi távolságtartás szabályait.



A délelőtt 11-kor megnyitó Nike Town-ba például egymást lökdösve, tolakodva próbáltak bejutni az emberek.



A Primark üzletei előtt is hasonló volt a helyzet, a liwerpooli üzletet például korábban ki kellett nyitni, mert a felgyűlt tömeg egyre türelmetlenebbé vált.



A helyzet tehát visszatérni látszik a "normális" kerékvágásba.



Ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy a tömegközlekedési eszközökön utazóknak mától szájmaszkot kell viselniük az utazás ideje alatt. Ezt pedig Anglia területén a buszokon, metrókon és a vonatokon utazóktól egyformán elvárja a kormány. Azok, akik ezt a szabályt nem tartják be, várhatóan pénzbírságra számíthatnak majd, illetve aki még nem szállt fel a járműre, annak egyszerűen csak megtiltják, hogy felszálljon.