Koronavírus-járvány

Moszkva szeptemberre tervezi a vakcina gyártásának beindítását

A Covid-19 betegség elleni vakcina tömeges gyártása a tervek szerint szeptemberben fog beindulni - jelentette ki Tatyjana Golikova orosz miniszterelnök-helyettes az orosz sajtóban vasárnap közölt jelentések szerint.



A védőoltás állami bejegyzése augusztusra várható, amikorra befejeződik a klinikai tesztelés. A készítményt a Nyikolaj Gamaleja Nemzeti Járványügyi és Mikrobiológiai Kutatóintézet (NICEM) fogja kibocsátani, de még az év folyamán elkészül saját vakcinájával a novoszibirszki Vektor kutatóközpont és a Szövetségi Orvosbiológiai Ügynökég (FMBA) Vakcina- és Szérumintézete is.



Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter üdvözölte, hogy egyszerre több vakcina is megjelenik majd, mondván, az egyes készítményeket más és más célcsoport száma állítják elő, és az általuk biztosított védettségi idő is eltérő.



Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester a Rosszija 1 tévécsatornának kijelentette, hogy az orosz fővárosban, ha a járványhelyzet megengedi, júliusban megnyithatnak a mozik és a színházak, továbbá engedélyezhetik a tömegrendezvényeket is. Korábban Szobjanyin a kötelező maszk- és kesztyűviselés visszavonását a védőoltás tömeges elkezdésétől tette függővé.



Oroszországban az elmúlt napon 8835-tel 528 ezer 964-re emelkedett az igazoltan fertőzöttek száma a vasárnap közölt hivatalos adatok szerint. Ez 1,7 százalékos napi növekményt jelent. Az újonnan diagnosztizált fertőzöttek 36,2 százaléka tünetmentes. Az aktív esetek száma 3307-tel 241 ezer 996-ra nőtt. A halálozások száma 119-cel 6948-ra, a gyógyulásoké pedig 5409-cel 280 ezer 50-re emelkedett.



Moszkvában a diagnosztizált fertőzések száma 1477-tel 205 ezer 905-re, a halottaké 50-nel 3281-re, a gyógyultaké pedig 2133-mal 121 ezer 691-re nőtt.



Az országban a járvány kezdete óta több mint 14,8 millió, az elmúlt nap folyamán pedig 306 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával 316 ezer embert tartanak megfigyelés alatt.