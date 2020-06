Az amerikai tüntetések hatására

Ismét ezrek tüntettek a rendőri erőszak ellen francia nagyvárosokban

A legnagyobb megmozdulást Párizsban egy 2016-os rendőri előállítást követően elhunyt 24 éves fekete bőrű férfi, Adama Traoré családja szervezte. 2020.06.13 19:41 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ismét ezrek tüntettek szombaton francia nagyvárosokban a rendőri erőszak és rasszizmus ellen a koronavírus-járvány miatti gyülekezési tilalom ellenére, egy nappal azután, hogy a rendőrök tiltakoztak országszerte amiatt, hogy a kormány nem támogatja eléggé őket.



A legnagyobb megmozdulást Párizsban egy 2016-os rendőri előállítást követően elhunyt 24 éves fekete bőrű férfi, Adama Traoré családja szervezte.



A börtönből szabadult férfi elmenekült egy rendőri igazoltatás elöl, de elfogták, és egy párizsi elővárosi rendőrőrsön előállították, ahol kihallgatása közben meghalt. A büntetőjogi szakértő jelentése kizárta a csendőrök felelősségét. A szakértői vélemény szerint Traoré halála pillanatában kábítószer hatása alatt állt, és szívbetegségével összefüggésben vesztette életét. A család által megbízott jogi szakértő szerint viszont az áldozat halálát az okozta, hogy három csendőr fojtófogással a földre szorította.



Assa Traoré, a meghalt férfi testvére az előállításában részt vevő csendőrök vád alá helyezését kérte.



"George Floyd, a Minneapolisban május 25-én egy fehér bőrű rendőr által megölt afroamerikai férfi halála közvetlenül a bátyám halálát idézi. Ugyanez a helyzet Franciaországban, testvéreink halnak meg" - mondta a nő, azt ígérve, hogy addig folytatja a küzdelmet, amíg az igazságszolgáltatás nem szolgáltat tényleg igazságot.



A République téren tartott beszédek után a rendőrség nem engedte a többezres menetet felvonulni az Opera felé, így a tömeg jelenleg a térre szorulva folytatja a tiltakozást és skandál jelszavakat.



A rendőrség délután 12 szélsőségest elállított, akik a teret övező egyik ház falára kifeszített molinón a fehér bőrűek elleni rasszizmus ellen tiltakozva provokálták a tüntetésen résztvevőket.



Adama Traoré családja június 2-án több mint 20 ezer embert mozgósított a párizsi bűnügyi bíróság épülete elé. A nem engedélyezett megmozdulást eredetileg a George Floyd afroamerikai férfi halála miatt a rendőri brutalitás és a rasszizmus elleni amerikai tiltakozások támogatására szervezték Párizsban, s a mozgalom az elmúlt tíz napban egyre nagyobb méreteket öltött és az egész országban kiszélesedett. Szombaton Marseille-ben, Lyonban, Montpellier-ben, Nantes-ban, Saint-Nazaire-ban és Bordeaux-ban is tüntettek, vasárnap Strasbourgban terveznek tiltakozást.



A kormány az elmúlt napokban nem győzte csendesíteni a hazai közéleti vitákat a rendőri erőszakról és rasszizmusról. Christophe Castaner belügyminiszter hétfőn jelentette be, hogy ezentúl nem alkalmazható az előállításokkor az úgynevezett fojtófogás, amely George Floyd halálát is okozhatta, és zéró toleranciát hirdetett a rendőri rasszizmus ellen. A rendőrök körében elsősorban az a bejelentés váltott ki felháborodást, amely szerint ezentúl automatikusan felfüggesztik a rendőröket rasszista cselekmények vagy kijelentések gyanúja esetén.

Szerdán Edouard Philippe miniszterelnök a szenátusban jelezte, hogy megbízik a rendőri erőkben, Emmanuel Macron pedig elítélte a rasszizmust és a diszkriminációt, amelyet a "köztársasági egyetemesség elárulásának" nevezett, de megvédte a rendőri erőket, amelyeknek "elsöprő többsége nem tudná magát besározni". Nicole Belloubet igazságügyi miniszter pedig úgy vélte, hogy a rendőrök elleni megmozdulások le fognak csendesedni.