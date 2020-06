Koronavírus

Egy boszniai felmérés szerint az emberek ismét korlátozásokat akarnak

A boszniaiak szerint újra korlátozó intézkedéseket kellene bevezetni a járvány terjedésének megakadályozása érdekében, Szerbiában pedig a választásokon is feltehetően kötelező lesz a védőfelszerelés viselése.



Szerbiában egy nap alatt 12 102-ről 12 175-re nőtt a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma. A koronavírus-helyzet kezelésével megbízott válságstáb azt javasolta, hogy a június 21-ei általános választásokon a szavazást ellenőrző testületek tagjainak és a szavazópolgároknak is legyen kötelező a maszk és a kesztyű viselése.



Koszovóban az utóbbi 24 órában 1326-ról 1384-re emelkedett az azonosított fertőzöttek száma. A héten folyamatosan nőtt a fertőzöttek száma, aminek okát a járványügyi szakemberek abban látják, hogy a SARS-CoV-2 vírus több munkahelyen, például a koszovói postánál is megjelent, és a dolgozók egymásnak adták át a fertőzést.



Észak-Macedóniában szombatra 3538-ról 3701-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Nem hosszabbítják tovább a koronavírus-járvány miatt bevezetett szükségállapotot Észak-Macedóniában, így lehetővé válik a korábban április 12-ére tervezett, majd a koronavírus-járvány miatt elhalasztott parlamenti választások megtartása.



Bosznia-Hercegovinában péntekről szombatra 2866-ról 2901-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. Egy, a napokban végzett közvélemény-kutatás szerint a válaszadók 67,5 százaléka úgy gondolja, hogy a hatóságoknak ismét korlátozó intézkedéseket kellene bevezetniük annak érdekében, hogy megakadályozzák a koronavírus terjedését.