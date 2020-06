Állatok

Orvvadászok ölték meg Rafikit, Uganda legismertebb védett gorilláját

Megölték Uganda egyik legismertebb hegyi gorilláját, és félő, hogy emiatt széthullik az általa vezetett, turisták körében népszerű szelíd gorillacsapat. 2020.06.13

A Bwindi Áthatolhatatlan Nemzeti Parkban élő Rafiki, egy 25 éves hím gorilla június 1-jén tűnt el, tetemét másnap találta meg egy keresőcsapat. Az orvosszakértői vizsgálat megállapította, hogy az állatot egy belső szervekig hatoló éles tárggyal ölték meg - közölte az Ugandai Természetvédelmi Hatóság (UWA).



A védett állat elpusztításával négy férfit vádolnak, egyikük be is vallotta a gorilla megölését, de azt állítja, hogy önvédelemből tette, mert miközben kisebb vadon élő állatokra vadásztak, Rafiki rá és társaira támadt.



A letartóztatásban lévő férfiaknál vadorzáshoz szükséges eszközöket találtak, köztük dárdákat, kötél- és drótcsapdákat, valamint vaddisznóhúst.



A BBC tudósítása szerint az orvvadászokat akár életfogytiglani börtönbüntetéssel vagy 1,6 milliárd forintnak megfelelő pénzbírsággal is sújthatják.



A Kongói Demokratikus Köztársasággal határos, az UNESCO védelme alatt álló Bwindi nemzeti park egy 320 kilométer hosszan elnyúló, sűrűn benőtt esőerdősáv, amely főemlősöknek, elefántoknak és más vadon élő állatok sokaságának nyújt otthont. A turistákat azonban elsősorban az őserdőben élő mintegy 400 hegyi gorilla - a keleti gorilla egyik alfaja - vonzza a térségbe.



A hegyi gorillákból körülbelül 1000 példány élhet vadon a világon, védett területeken, Ugandán kívül Ruandában és a Kongói Demokratikus Köztársaságban.



A természetvédelmi hatóság szerint Rafiki halála súlyos csapást jelent a nemzeti parkra, mert az általa vezetett 17 fős, Nkuringo néven ismert gorillacsoport szelídnek, emberhez szokottnak számított, és a vezér elvesztésével az instabillá vált csapat széteshet, vagy egy nem szelíd felnőtt hím gorilla felügyelete alá kerülhet és megközelíthetetlenné válhat a turisták számára.



Rafikit nagyon kedvelték a látogatók, akik közül sokan főleg az ő és csapata kedvéért keresték fel az önmagát az idegenforgalmi bevételekből fenntartó nemzeti parkot.



A természetvédelmi erőfeszítések eredményeként a hegyi gorilla 2018-ban lekerült a kihalás fenyegette fajok IUCN-listájáról, jelenleg veszélyeztetettnek számít.