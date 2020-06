Koronavírus

Litvánia és Lengyelország megnyitotta határát egymás állampolgárai számára

Litvánia és Lengyelország megnyitotta a koronavírus-járvány miatt lezárt határát egymás állampolgárai számára pénteken. Ebből az alkalomból Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő litván hivatali kollégájával, Saulius Skvernelisszel találkozott a Budzisko-Kalvarija határátkelőhelyen.



Saulius Skvernelis szerint az a tény, hogy a lengyel-litván határ néhány órával a lengyelországi határzár péntek éjfélre tervezett, az Európai Unió összes tagállamára vonatkozó feloldása előtt nyílt meg, a két ország stratégiai partnerségéről tanúskodik.



Morawiecki nyilatkozatában kitért egyebek között a morvaországi Lednicében csütörtökön rendezett visegrádi kormányfői találkozón született közös állásfoglalásra az uniós költségvetésről és a helyreállítási alapról. Úgy vélte: a cseh, a szlovák és a magyar miniszterelnökkel "közös, egységes és egyöntetű" álláspontot dolgoztak ki.



Szerinte a lengyel-litván, valamint a V4-en belüli együttműködést tekintve "világosan látható, milyen erőt képvisel majd Közép-Európa a közeledő uniós pénzügyi tárgyalásokon, és milyen perspektíva nyílik meg a Nyugat-Európával folytatott együttműködésében". Amint mondta, "ez a perspektíva jó".



A lengyelországi határzár péntek éjféli feloldása után csak szúrópróbaszerű ellenőrzéseket fognak végezni az ország európai uniós határain. A külső EU-határ lengyelországi szakasza, vagyis a lengyel-fehérorosz és a lengyel-ukrán határ továbbá is zárva marad, amint Lengyelországot az orosz exklávétól, a Kalinyingrádi területtől elválasztó határszakasz is.



Mindazonáltal a külső uniós határon is kivételek vannak a pénteken közzétett rendelkezés szerint többek között a lengyel nemzetiséghez tartozást igazoló úgynevezett lengyel kártya tulajdonosai, az uniós állampolgárok, a kamionosok és a Lengyelországban tanuló diákok karantén nélkül utazhatnak be.



A lengyel kormányfői hivatal szerdán közölte: a határnyitásról Varsó tájékoztatta a szomszéd országokat, amelyek ennek köszönhetően időt kaptak arra, hogy felkészüljenek a változásokra.