Koronavírus-járvány

Johnson: szombattól az egyedül élők otthonukban is találkozhatnak másokkal

Az egyedül élő felnőttek, illetve az olyan szülők, akik egyedül nevelik 18 éven aluli gyermekeiket, úgynevezett "buborékokat" alakíthatnak ki egy-egy másik háztartással, és ezeknek a tagjai úgy viselkedhetnek, mintha egy fedél alatt élnének. 2020.06.11 03:18 MTI

A nagy-britanniai koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások további enyhítésének jegyében az egyedül élők, illetve a kiskorú gyermekeiket egyedül nevelő szülők szombattól Angliában már nemcsak a szabadban, hanem házon belül, saját, illetve ismerőseik, rokonaik otthonában is találkozhatnak egymással - jelentette be szerdán Boris Johnson brit miniszterelnök.



Johnson, aki a brit kormány szokásos napi sajtótájékoztatóját tartotta szerda este a Downing Streeten, elmondta: az egyedül élő felnőttek, illetve az olyan szülők, akik egyedül nevelik 18 éven aluli gyermekeiket, úgynevezett "buborékokat" alakíthatnak ki egy-egy másik háztartással, és ezeknek a tagjai úgy viselkedhetnek, mintha egy fedél alatt élnének. Ennek megfelelően az éjszakát is egymás otthonaiban tölthetik és nem kell kötelezően két méter távolságot tartaniuk egymástól.



A március 23-án érvénybe léptetett eredeti korlátozások alapján kettőnél több, nem egy háztartásban lakó ember még közterületen sem tartózkodhatott együtt, emellett a nem közös háztartásban élő családtagok és ismerősök sem látogathatták egymást.



Az előző, e hónap elején bejelentett enyhítés alapján a múlt hét óta hatfős, nem egy háztartásban élő csoportok szabadtéren már találkozhatnak, és nemcsak közterületen, hanem például magánházak kertjeiben is, bár a házon belüli közös tartózkodás továbbra is tilos, és a nem egy háztartásban élőknek két méter távolságot kell tartaniuk egymástól.



Ezt enyhítette tovább szerdán ismertetett lépésével a brit kormány úgy, hogy az egyszemélyes háztartásokban élők, illetve a kiskorúakat egyedül nevelő szülők egy másik, kijelölt háztartás tagjaival tartósan együtt lehetnek a két háztartás valamelyikén belül, zárt térben is úgy, mintha folyamatosan együtt élnének.



A háztartások azonban ezekben az esetekben sem váltogathatók, egy-egy "buborékban" mindig ugyanannak a két háztartásnak kell lennie, és ha valamelyikben valaki a koronavírus-betegség tüneteit észleli magán, az adott buborék mindkét háztartásának mindegyik tagja köteles az előírásoknak megfelelően elkülönítésbe vonulnia.



Johnson a szerda esti tájékoztatón elmondta, hogy az intézkedés egyelőre Angliára vonatkozik, Skócia, Wales és Észak-Írország helyi kormányai saját hatáskörükben döntenek arról, hogy mikor milyen további enyhítéseket vezetnek be.

A brit miniszterelnök közölte: szombattól megnyithatnak az olyan szabadidős és szórakoztatóintézmények, amelyekben a látogatók járműveikben tudnak maradni. Ezek közé tartoznak a szafariparkok és az autósmozik.



Johnson megerősítette, hogy hétfőtől kinyithat az összes olyan üzlet is, amely nemcsak élelmiszereket, gyógyszereket és egyéb alapvető szükségleti cikkeket árusít.



Ugyancsak jövő hétfőtől ismét fogadhatnak látogatókat az állatkertek is, de csak szabadtéri térségeiken, a zárt belső terű állatházak továbbra sem nyithatnak ki.



A kormányfő szerint a fokozatos, de immár folyamatos enyhítéseket az teszi lehetővé, hogy immár tartósan teljesülnek a kormány által ehhez kidolgozott feltételrendszer elemei.



Boris Johnson a teljesült feltételek között kiemelte, hogy a kórházi ellátásra szoruló koronavírus-betegek száma egyszer sem haladta meg az állami egészségügyi rendszer (NHS) kapacitásait, és most már folyamatosan csökken.



Elmondta, hogy június 7-én, a legutóbbi olyan napon, amelyről teljes körű adatok vannak, 443 újonnan diagnosztizált koronavírus-beteget szállítottak kórházba. Két héttel korábban 628, a nagy-britanniai járvány csúcspontján, április 1-jén 3431 pácienst vettek fel egyetlen nap alatt a brit kórházak Covid-19 betegség miatt.



Johnson szerdai ismertetése szerint előző nap a kórházban kezelt koronavírus-betegek közül 492 szorult lélegeztetésre. Két hete 848, április 1-jén 3301 beteget kellett géppel lélegeztetni a kórházakban.



A kormányfő hangsúlyozta azt is, hogy mozgó hétnapi időszakot tekintve a brit hatóságok jelenleg naponta átlagosan 200 olyan halálesetet jelentenek, amelyet szűréssel bizonyított módon a Covid-19 betegség okozott.



Két hete a hétnapos mozgó időszakra vetített napi halálozási átlag 300, április 14-én, a tetőzés napján 943 volt.



A szerda délelőtt zárult 24 órában 1003 új koronavírus-fertőzést szűrtek ki; ez a legalacsonyabb napi emelkedés a korlátozások március végi elrendelése óta.



Május első hetében még meghaladta az ötezret az újonnan kiszűrt fertőzések számának napi átlaga.



Az eddig összesen kiszűrt nagy-britanniai fertőzések száma 290 143, a bizonyítottan koronavírus-fertőzés okozta haláleseteké 41 128.