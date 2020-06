Amerikai tüntetések

Houstonban elbúcsúztatták George Floydot, Biden videóüzenetet küldött

A texasi Houstonban kedden elbúcsúztatták a 46 évesen rendőri erőszak áldozataként meghalt 46 éves George Floydot. Joe Biden, a demokraták várható elnökjelöltje nem volt jelen a szertartáson, de videóüzenetet küldött. 2020.06.10 MTI

Több százan gyűltek össze a houstoni The Fountain of Praise templomban, ahol a szertartáson csak meghívott vendégek vehettek részt. Egy nappal korábban azonban több ezren róhatták le kegyeletüket, mivel a Minneapolisban meghalt, de Houstonban felnőtt Floyd koporsóját már hétfőn délután felravatalozták. Akkor Texas állam republikánus kormányzója, Greg Abbott az első között hajtott fejet a ravatalnál.



A keddi templomi búcsúztatáson politikusok, hírességek - köztük Jamie Foxx színész - és polgárjogi aktivisták vettek részt, a családtagok, és barátok mellett. Énekek csendültek fel és beszédek hangzottak el. A családtagok "kedves óriásként" emlékeztek Floydra, egykori iskolatársai pedig kosárlabdás tehetségét idézték fel.



Videóüzenetében Joe Biden együttérzéséről biztosította a családtagokat, az amerikaiakat pedig általában a megkülönböztetés elleni küzdelemre buzdította. "Azzal kell megbirkóznunk, hogy e nemzet ígéretét túl sokaktól és túl sokáig megtagadták" - fogalmazott a politikus, leszögezve, hogy arról van szó "kik vagyunk, miben hiszünk, és ami talán a legfontosabb, hogy kik akarunk lenni". Azt hangoztatta, hogy "az amerikai életet még mindig rendszerszerű durva bánásmód gyötri". Leszögezte, hogy "nem fordíthatjuk el a fejünket a lelkünket megsebző fajgyűlölet láttán".



A bibliai idézetekkel tűzdelt beszédben úgy vélekedett: "a nemzet meggyógyítható a sebzettségből". "Itt az idő a faji igazságosságra" - fogalmazott. Szavait a templomban taps fogadta.



A fő búcsúbeszédet Al Sharpton tiszteletes, polgárjogi aktivista mondta el. A fajgyűlöletet "intézményes, rendszerszerű problémaként" írta le. Donald Trump amerikai elnököt bírálva "magas helyen lakozó gonoszságról" beszélt. "Ott ül és megpróbálja kitalálni, hogyan lehetne véget vetni a tiltakozásoknak, ahelyett, hogy azon gondolkodna, hogyan lehet véget vetni a brutalitásnak. Összehívja a kabinetjét és megpróbálja kitalálni, hogy ez hogyan érinti majd a választásokat, ahelyett, hogy azon gondolkodna, hogyan érinti ez a mindennapi életünket" - fogalmazott a pulpitusról Sharpton, aki többször is élt a "magas helyen lakozó gonoszság" kifejezéssel.



A tiszteletes utalt arra, hogy az elnök "aktív katonák bevetéséről beszélt, miközben nem volt egyetlen szava sem a gyilkos rendőr 8 perc 46 másodpercéről". Derek Chauvin minneapolisi rendőr ugyanis május 25-én ennyi ideig térdelt az igazoltatás és a megbilincselés után George Floyd nyakán, aminek következtében Floyd már az ötödik percben életét vesztette.



Sharpton hangsúlyozta, hogy "ameddig a fekete élet ára nem lesz azonos a fehér életével, ezek a helyzetek folytonosan megismétlődnek majd".

Donald Trump, aki "szomorúnak és tragikusnak" nevezte a rendőri erőszakot, egyébként május 29-én hozta nyilvánosságra, hogy korábban beszélt George Floyd családtagjaival. "Átérzem a fájdalmat, George családjának joga van ahhoz, hogy igazságot szolgáltassanak neki" - mondta az elnök, hozzátéve, hogy Minnesota lakóinak "joguk van a biztonsághoz". Később a Twitteren Trump több alkalommal is arról írt, hogy a tüntetéseken megjelenő, szerinte "szervezett csoportoknak" nem szabadna árnyat vetniük Floyd emlékére. George Floydot a szertartás után a Houston egyik elővárosában lévő temetőben, édesanyja mellett helyezték örök nyugalomra.