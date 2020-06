Koronavírus

Hétfőn kinyithatnak a nem alapvető közszükségleti cikkeket árusító boltok is Angliában

A járványhelyzet folyamatos javulása lehetővé tette, hogy jövő hétfőtől kinyithassanak a nem alapvető közszükségleti cikkeket árusító boltok is Angliában, de a hatóságok ellenőrizni fogják, hogy az üzletek betartják-e a járványügyi biztonsági előírásokat - közölte kedden a brit kormány.



Alok Sharma, az üzleti ügyek minisztere, aki a szokásos napi kormányzati sajtótájékoztatót tartotta kedd este a Downing Streeten, elmondta: továbbra is teljesül az a feltételrendszer, amelytől a kormány a koronavírus-járvány megfékezést célzó, március végén elrendelt korlátozások fokozatos enyhítését függővé teszi.



E feltételrendszer sarkalatos elemei közé tartozik a halálozások és az új fertőzések számának folyamatos csökkenése, valamint az, hogy a koronavírus okozta Covid-19-betegség miatt kórházi kezelésre szorulók száma ne haladja meg az állami egészségügyi szolgálat (NHS) kapacitásait.



Boris Johnson miniszterelnök már május végén bejelentette, hogy a feltételrendszer teljesült, és ennek jegyében e hónap elején kinyithattak a szabadtéri piacok, és részlegesen megindulhatott a tanítás is.