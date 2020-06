Koronavírus

Az olaszok több mint felét megviselte a járvány miatti karantén

Az olaszok több mint 52 százaléka szorongással és depresszióval élte meg a koronavírus-járvány miatt elrendelt karantént - derült ki egy kedden közölt felmérésből, miközben a polgári védelmi hatóság legfrissebb adatai szerint a gócpont Lombardiában száz alá csökkent az intenzív osztályokon kezelt fertőzöttek száma.



Olaszországban március 11-én állt le a termelés, a kereskedelem, és ekkor lépett életbe a május 18-ig tartó kijárási korlátozás, amelyet teljesen június 3-án oldottak fel.



A több mint két hónapos járványidőszakot az olaszok 52,6 százaléka élte meg szorongással és depresszióra utaló tünetekkel. A felmérésben megkérdezettek több mint 5 százalékánál súlyos depressziós zavar alakult ki. A "bezárástól" elsősorban a nők, a munkájuk elvesztésétől tartók és a Milánó térségében élők szenvedtek, mivel az észak-olasz város térségében betegedtek és haltak meg a legtöbben.



A polgári védelmi hatóság kedd esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma valamivel kevesebb mint 33 ezerre csökkent már, miközben a gyógyultaké meghaladja a 168 ezret. Kórházban már csak mintegy 4500 beteget kezelnek, és 263-ra esett vissza az intenzív osztályon tartózkodók száma. A halottak száma elérte a 34 043-t, miután 79 újabb halottat regisztráltak, de köztük korábban elhunytak is vannak, akiket Abruzzo tartomány megkésve regisztrált.



A gyógyultakat és a halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma elérte a 235 561-t. Egy nap alatt 283 új fertőzöttet szűrtek, ebből 192-t Lombardiában, ahol 15-en haltak meg a hétfői 32-höz képest. Az északnyugati régióban több mint 2600-an vannak kórházban, és február 23. óta először száz alá csökkent az intenzív osztályon kezeltek száma. Lombardiában újranyitották az idősotthonokat, ahol február utolsó napjaiban szüntették be a rokonlátogatást.



A huszonegy olasz tartományból tízben egy beteg sem halt meg az utóbbi egy nap alatt, tizenhat tartományban tíz alatt volt az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma. A sokáig járványmentes Molise és Basilicata tartományban azonban új betegeket regisztráltak. Az egészségügyi hatóságok a járványgörbe alakulását folyamatosan monitorozzák, kiemelten figyelve, miként alakulnak majd a számok tizenöt nappal a június 3-i teljes nyitást követően. Jelenleg minden adat csökkenést mutat, kivéve a halottak napi számát, amely továbbra is a leglassabban csökken, és hetek óta nem süllyed napi ötven alá.