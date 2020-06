Koronavírus

A spanyol kormány fenntartaná a kötelező utcai maszkviselést a szükségállapot megszűnése után is

A spanyol kormány fenntartaná a kötelező utcai maszkviselést, amíg a koronavírus-fertőzéssel szemben nem lesz hatékony kezelés - közölte az egészségügyi miniszter kedden, ismertetve a kabinet ülésén elfogadott jogszabály-tervezetet, amellyel a járványügyi korlátozások feloldását követően szavatolnák a biztonságot.



"Ebben az új szakaszban alapvető a megelőzés és az egyéni felelősség" - fogalmazott Salvador Illa.



Amennyiben a javaslatot a törvényhozás is jóváhagyja, hatéves kor felett továbbra is szájmaszkot kell hordani minden olyan nyilvános helyen, ahol nem lehet betartani az előírt minimum másfél méternyi távolságot másoktól.



A maszkviselés ellenőrzése a helyi hatóságok feladata lesz, és megszegése akár 100 eurós (hozzávetőleg 34 500 forint) bírságot vonhat maga után.



A tervezetben szerepel, hogy biztosítani kell a koronavírus-gyanús esetek mielőbbi tesztelését, a tartományoknak továbbra is jelenteniük kell egészségügyi ellátási kapacitásaikat a központi kormánynak, az idősotthonoknak válságtervvel kell készülniük új gócok kialakulásának esetére.



A távolsági közlekedésben legalább egy hónapig meg kell őrizni az utaslistát, a munkahelyeken biztosítani kell a kézfertőtlenítést és a védőfelszerelést, amennyiben az előírt távolság betartása a dolgozók között nem megoldható.



A spanyol egészségügyi minisztérium adatai szerint az elmúlt egy nap során 84 új fertőzöttet szűrtek ki az országban, az igazolt esetek száma ezzel 241 966-ra emelkedett.



A fertőzésbe ötvenen haltak bele egy hét alatt. A halálesetek összesítését a szaktárca átmenetileg felfüggesztette, amíg a korábban tapasztalt feldolgozási hibákat ellenőrzik a tartományok. A nyilvántartásban továbbra is a korábban már közölt 27 136 halálos áldozat szerepel.



A járvány miatt március 15-én életbe lépett szükségállapot június 21-én jár le, a határokat július elsején nyitják meg a külföldi turisták előtt.