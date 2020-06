Botrány

Vizsgálatot indított a spanyol legfelsőbb bíróság I. János Károly volt uralkodó offshore-botrányának ügyében

Vizsgálatot indított hétfőn a spanyol legfelsőbb bíróság I. János Károly tavasszal kirobbant offshore-botrányának ügyében, hogy felderítse, a volt uralkodó kapott-e jutalékot, amiért egy spanyol konzorcium nyerte el a Medinát és Mekkát összekötő nagysebességű vasútvonal építésének második fázisát Szaúd-Arábiában.



A tizenkét spanyol vállalat alkotta konzorcium 2011-ben kapta meg a megbízást, a volt király akkor, még államfőként büntetőjogi mentességet élvezett, a nyomozás ezért a 2014 júniusi lemondása utáni időszak vizsgálatára terjed ki - tájékoztatott közleményében a legfőbb ügyészség.



A vasútvonalat részlegesen 2018 októberében adták át, a spanyol korrupcióellenes ügyészség pedig két hónappal később kezdett nyomozni, miután egy másik bírósági ügy során előkerült egy hangfelvétel, amelyen a volt király közeli barátnője, Corinna Larsen német arisztokrata számolt be az I. János Károlynak juttatott kenőpénzről.



Eközben a svájci hatóságok offshore-számlák utáni nyomozásában felbukkant a Lucum nevű alapítvány, amelyet a volt uralkodó alapított. Egy genfi lap idén március elején közölt cikket arról, hogy az alapítvány 65 millió eurónyi összeget kapott Szaúd-Arábiából.



Néhány héttel később a The Daily Telegraph című brit lap azt írta: VI. Fülöp jelenlegi király a kedvezményezettje a szaúdi pénzekkel kapcsolatba hozható alapítványnak.



Március közepén a királyi ház közleményben tudatta, hogy VI. Fülöp megvonta az évi 195 ezer eurós (61,2 millió forint) költségvetési támogatást apjától, továbbá lemondott minden tőle származó anyagi örökségéről.



I. János Károly népszerűsége évtizedeken át csaknem töretlen volt, ám a 2008-ban kezdődött, és Spanyolországot különösen erősen sújtó gazdasági válság idején az emberek bizalma megrendült benne. Szemére vetették például, hogy a problémák ellenére folytatta költekező életmódját, és bírálták nehezen átlátható vagyona miatt is.



Tovább rontott a helyzeten, hogy lánya, Krisztina hercegnő és férje korrupciós botrányba keveredett. Inaki Urdangarint azóta öt év tíz hónap börtönbüntetésre ítélték közpénzek elsikkasztása miatt. Krisztinát viszont felmentették a vádak alól.



A 82 éves volt uralkodó öt évvel lemondása után, tavaly júniusban visszavonult a közéleti szereplésektől.