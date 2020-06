Koronavírus-járvány

Egyetlen új fertőzöttet és halottat sem regisztráltak az olaszországi Veneto tartományban

2020.06.08 18:45 MTI

Az első "járványmentes" nap volt a koronavírus-betegség olaszországi terjedésének egyik kiindulási pontjaként ismert Venetóban. Az egész országban 53 beteg halt meg egy nap alatt a polgári védelmi hatóság vasárnap esti adatai szerint, és százkilencvenhét új fertőzöttet szűrtek, többségüket továbbra is Lombardiában.



A járvány egyik gócpontjának számító Venetóban több mint három hónap kellett az új fertőzöttek és a halottak napi számának lenullázásához.



A tartományban terjedt el elsőként a koronavírus-járvány: február 23-án vesztegzár alá helyezték Vo'Euganeo kisváros 3500 lakosát.



A majdnem 5 millió lakosú tartományban azóta több mint 19 ezer fertőzöttet szűrtek, jelenleg valamivel több mint tizenkilencezer a betegek száma. A halottak száma megközelítette a kétezret.



Olaszországban 32 264-re csökkent az aktív fertőzöttek száma, miközben a gyógyultaké 165 ezer fölé emelkedett. Kórházban valamivel kevesebb mint ötezer beteg van, 287-en intenzív osztályon. Utóbbiak száma márciusban megközelítette a négyezret.



A halottak száma az utóbbi egy nap alatt 53-mal emelkedett.



A gyógyultakat és halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek mennyisége elérte a 234 998-t. Az új fertőzöttek száma - a halottakat is számolva - egy nap alatt 197-tel emelkedett, ebből 125 esetet Lombardiában szűrtek.



Rómában lezártak egy idős betegeknek fenntartott rehabilitációs intézetet, miután egy páciens meghalt az új koronavírus-fertőzésben, további 35 személy pedig pozitívnak bizonyult, köztük az egészségügyi személyzet tagjai és a betegek rokonai.



Domenico Arcuri járványügyi kormánybiztos egy vasárnapi interjúban elmondta, hogy az utóbbi nyolcvan napban 390 millió szájmaszkot osztottak szét a kórházakban és a lakosság között. Arcuri hangsúlyozta, hogy a járványgörbe folyamatos laposodása nem jelenti a vészhelyzet elmúlását. "Az olasz egészségügy viszont sokkal felkészültebb, mint a járvány terjedésének kezdetekor, amikor tehetetlenül és fegyvertelenül álltunk" - jelentette ki, hozzátéve, hogy jelenleg kétszer annyi intenzív hely áll rendelkezésre mint február végén. Megjegyezte, hogy feladatnak most a tünetmentes pozitívak felkutatása számít. Hétfőtől kísérleti jelleggel négy olasz tartományban indul el az Immuni nevű kontaktkereső mobilalkalmazás, amelyhez eddig 4 millió olasz csatlakozott.