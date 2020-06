Bűncselekmény

Öttonnás műemléket olvasztott be egy román bűnbanda Belgiumban - giga kártérítést követelnek tőlük

Belgium egyik legszebb középkori városában, Brugge-ben (franciául Brugges) sokként érte a helyieket, amikor két évvel ezelőtt, egyik napról a másikra nyomtalanul eltűnt egy öt tonnás szoborcsoport az egyik belvárosi tér közepéről. A szobrot éppen azokban a napokban akarták elköltöztetni egy másik térre, valószínűleg ezt az alkalmat ragadták meg a tolvajok, akikről kiderült, hogy egy román bűnszervezet tagjai.



A két éven át zavartalanul tevékenykedő román bűnbanda legalább 28 tagból áll, hálózatuk Hollandiára is kiterjed. Nem kisstílű bűnözők, ugyanis szervezett módon lopkodták a műemlékeket Brugge-ból és a közelben található településekről. A zsákmányt beolvasztották, majd Hollandiában értékesítették – derítette ki a rendőrség a közel egy éven át tartó nyomozás során.



A bíróság június végén hirdet ítéletet a 13 vádlott ügyében, akik már egy éve őrizetben tartózkodnak. A bandavezér hat évet, a többiek négytől nyolc évig terjedő börtönbüntetést kaphatnak. De ez még nem minden: a szoborcsoport alkotója egymillió euró kártérítést követel a vádlottaktól, mert tönkretették Brugge város örökségének egy részét. Emellett a város önkormányzata is kártérítésre kötelezné a bűnbandát, de ők 125 ezer euróval is beérnék. A pénzből új szobrot állítanának az üresen maradt térre – számolt be az esetről a Főtér.ro.