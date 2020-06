Koronavírus-járvány

Kína "globális közkinccsé" tenné a vírus elleni oltóanyagot

Kína "globális közkinccsé" tenné az új típusú koronavírus elleni oltóanyagot, amikor a vakcina sikeres kutatást és klinikai teszteket követően készen áll majd az alkalmazásra - jelentette ki Vang Cse-kang kínai tudományos és technológiai miniszter vasárnapi sajtótájékoztatóján Pekingben.



A miniszter hangsúlyozta továbbá, hogy szorosabb nemzetközi együttműködésre lenne szükség az oltóanyag-fejlesztés, a klinikai tesztek, valamint a vakcina alkalmazásának terén.



A kínai kormányzat kommunikációs irodája vasárnap úgynevezett fehér könyvet adott ki, amelyben Peking a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos állásfoglalását ismertette, tagadva azt a vádat, miszerint a kínai hatóságok késleltették volna a járvány kezdeti szakaszában a nemzetközi közösség tájékoztatását. A dokumentum szerint a kínai járványügyi központ vezetője január 4-én telefonon tájékoztatta amerikai kollégáját a Kínában megjelent, tüdőgyulladással járó vírusjárványról, egy nappal azt követően, hogy a közép-kínai Vuhan városának egészségügyi hatóságai jelentést tettek közzé az ismeretlen eredetű tüdőgyulladás-járványról, és 44 esetről számoltak be. A fehér könyv arra is kitér, hogy Kína január 3-ától kezdve rendszeresen osztotta meg legfrissebb információit a járvány alakulásáról az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) és az érintett országokkal, valamint szervezetekkel.



Bár a fehér könyvben nem esik szó róla, de megfigyelők szerint a dokumentum válasz lehet arra a január 3-án az AP amerikai hírügynökség által közzétett jelentésre, miszerint Kína több mint egy hétig nem bocsátotta a WHO rendelkezésére a vírus genetikai térképét, miután azt már három különböző kormányzati laboratórium is megfejtette. Az AP az Egészségügyi Világszervezet januári belső üléseiről készült felvételek alapján továbbá azt írta: Kína ezt követően még legalább két hétig vonakodott megosztani a WHO-val a betegek részletes adatait. Az AP szerint miközben a világszervezet nyilvánosan dicsérte Kínát a koronavírus-járványra adott gyors válasza, nyitottsága és készséges együttműködése miatt, a színfalak mögött valójában jelentős frusztrációt okoztak a késések és hiányos információk.