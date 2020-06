Koronavírus

Spanyolországban meghaladta a 241 ezret a regisztrált fertőzöttek száma

A halálos áldozatok száma elérte a 27 135-öt, 67-en az elmúlt egy hétben hunytak el a SARS-CoV-2 vírus következtében. 2020.06.07 02:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Spanyolországban meghaladta a 241 ezret a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma - közölte a spanyol egészségügyi minisztérium szombaton.



A szaktárca összesítése szerint az elmúlt napon 164 új esetet jelentettek a tartományok.



A halálos áldozatok száma elérte a 27 135-öt, 67-en az elmúlt egy hétben hunytak el a SARS-CoV-2 vírus következtében.



A járvány során eddig több mint 124 ezren kerültek kórházba, közülük több mint 11 ezren szorultak intenzív terápiás ellátásra.



A legtöbb fertőzöttet, 69562-őt, a fővárost is magába foglaló, 6,5 millió lakosú madridi autonóm közösségben azonosították. A legkevesebb esetet, 1616-ot a másfél milliós Murcia tartományban igazolták.



Spanyol sajtóértesülések szerint a nyilvános helyeken kötelező marad a szájmaszk viselése azután is, hogy két hét múlva lejár a járvány miatt három hónapja bevezetett szükségállapot. A szabályszegőkre akár 100 eurós (34484 forint) bírságot is kiróhatnak.



A kormány várhatóan kedden ismerteti azt a szabályozás-tervezetet, amellyel a járványügyi intézkedések feloldása után szavatolná a biztonságot.



A spanyol fővárosban három hónap szünet után szombaton újranyitottak a legnagyobb múzeumok. Az előzetes internetes regisztrációval már napokkal a nyitás előtt beteltek a férőhelyek.



A járványügyi óvintézkedések miatt például a világhírű Prado múzeum 1800 látogatót fogadhat a korábbi napi kilencezer helyett. A képtár korlátozta a látogatható termek számát, és a legnépszerűbb műveit átcsoportosította, hogy így is megtekinthetők legyenek. A közönséget a padlóra ragasztott jelek figyelmeztetik a kétméteres távolság betartására és a kötelező maszkviselésre.